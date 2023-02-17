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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Свердловчанин подвергся пыткам в плену в ВСУ

17 февраля 2023, 14:03
Фото: 1MI
17 жителей Свердловской области вернулись домой после украинского плена. Один из них, как утверждает омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова, подвергся пыткам.

По ее словам, мужчина вернулся «тяжелый». Также она добавила, что в плену над ним издевались, а остальные пленные сильно не жаловались, пишет Ура.ру.

Татьяна Мерзлякова отметила, что речь идет о солдате, которого освободили в прошлом году. Она добавила, что над возвращением мужчин на родину трудилась целая команда: аппараты уполномоченных по России и Свердловской области. Не обошлось и без помощи самих военных.

Надеюсь, практика обменов у нас продолжится. На сегодняшний день для нас наиболее закрыты условия содержания наших ребят, которые находятся во Львове и Киеве, — сказала Татьяна Мерзлякова.
Несколько свердловских военных продолжают находиться в украинском плену
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#Плен#Спецоперация#Военные#Новости УрФО#Общество#Операция на Украине#Татьяна Мерзлякова
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