Свердловчанин подвергся пыткам в плену в ВСУ

Татьяна Мерзлякова отметила, что речь идет о солдате, которого освободили в прошлом году. Она добавила, что над возвращением мужчин на родину трудилась целая команда: аппараты уполномоченных по России и Свердловской области. Не обошлось и без помощи самих военных.