Свердловчанин подвергся пыткам в плену в ВСУ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По ее словам, мужчина вернулся «тяжелый». Также она добавила, что в плену над ним издевались, а остальные пленные сильно не жаловались, пишет Ура.ру.
Татьяна Мерзлякова отметила, что речь идет о солдате, которого освободили в прошлом году. Она добавила, что над возвращением мужчин на родину трудилась целая команда: аппараты уполномоченных по России и Свердловской области. Не обошлось и без помощи самих военных.
Надеюсь, практика обменов у нас продолжится. На сегодняшний день для нас наиболее закрыты условия содержания наших ребят, которые находятся во Львове и Киеве, — сказала Татьяна Мерзлякова.