ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год

Однако в некоторых случаях работники или родственники выходят в суд с исками к предприятию, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. Кстати, подобные иски чаще всего подают к «Уралвагонзаводу». Согласно данным сайтов судов, с начала прошлого года было рассмотрено пять дел по отношению к предприятию. К ЕВРАЗ НТМК — три дела. К «Уралхимпласту» и ВГОКу такие иски не подавались.