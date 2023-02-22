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ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год

22 февраля 2023, 08:07
Фото: TagilCity.ru
Два смертельных случая, по данным Роструда, произошли на крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила в 2022 году. Обе смерти случились на ЕВРАЗ НТМК.

Гибель на производстве

В 2022 году на производствах крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила произошло два смертельных случая. Такую статистику приводит Роструд. Оба — на ЕВРАЗ НТМК. Подробности гибели работников ведомство не приводит. Случаи произошли 31 января и 27 июня. Согласно сайту проверок, внеплановые рейды после обоих инцидентов Роструд на предприятии не проводил.

Всего на металлургическом комбинате трудятся 13,5 тысячи человек. То есть доля травмированных сотрудников с тяжелым или смертельным исходом на предприятии составляет 0,01%. По словам работников ЕВРАЗ НТМК, случается это по собственной вине из-за несоблюдения техники безопасности или из-за неисправного оборудования.

У нас постоянно люди гибнут или травмируются. То по своей вине, то по причине старого оборудования. Раз месяц нам точно читают об этом. Но за забор эту информацию стараются не выносить. У нас в соседнем цехе погиб парень 18-19 лет, проработав всего две смены, — рассказал TagilCity.ru работник углеподготовительного цеха.
ЕВРАЗ НТМК
Фото: TagilCity.ru

Еще одна гибель работника в 2022 году произошла на территории «Уралвагонзавода». 24 апреля во время строительных работ с 15-метровой высоты сорвался сотрудник подрядной компании ООО «Билд». Тогда Роструд провел на предприятии внеплановую проверку.

Рабочий погиб после падения с высоты на УВЗ в Нижнем Тагиле
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Остаться инвалидом

По количеству тяжелых травм на производстве в лидерах «Уралвагонзавод» — два случая за прошлый год. Еще один случай произошел на «Высокогорском горно-обогатительном комбинате». На «Уралхимпласте» в 2022 году случилось групповое травмирование: один человек получил тяжелую травму и два — легкие.

Также инспекторы Роструда расследовали на УВЗ случай с работницей, которая во время обеденного перерыва направлялась в столовую, поскользнулась по пути следования и получила тяжелую травму ноги.

Доля тяжелого травматизма на УВЗ в прошлом году также, как и на ЕВРАЗ НТМК, составила 0,01%. Однако стоит учитывать, что на оборонном предприятии трудятся 26,3 тысячи человек. То есть из расчета на тысячу человек коэффициент травматизма на «Уралвагонзаводе» будет выше.

«Уралвагонзавод»
Фото: TagilCity.ru

Миллионные иски

Компенсацию за травму на производстве, последующее лечение (больничный лист) и реабилитацию работнику предприятия выплачивает Фонд социального страхования. Работодатель в этом не участвует, он лишь должен в течение одного дня передать информацию о травме в Фонд. В случае гибели работника его супруг ли супруга, несовершеннолетние дети, опекаемые родственники должны получить пособие — 1 млн рублей на всех. Иждивенцам также назначается ежемесячная страховая выплата. Она зависит от официального заработка пострадавшего на производстве.

Однако в некоторых случаях работники или родственники выходят в суд с исками к предприятию, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. Кстати, подобные иски чаще всего подают к «Уралвагонзаводу». Согласно данным сайтов судов, с начала прошлого года было рассмотрено пять дел по отношению к предприятию. К ЕВРАЗ НТМК — три дела. К «Уралхимпласту» и ВГОКу такие иски не подавались.

Монтажник «Уралвагонзавода» подал иск к предприятию с просьбой взыскать 1 млн рублей в качестве материального ущерба и 3 млн рублей морального за травму во время снятия обрезного штампа с кривошипного пресса. Работник получил тяжелые увечья левой кисти и левого предплечья. УВЗ предложил монтажнику в качестве морального ущерба 120 тысяч рублей, но тот с данной суммой не согласился. В итоге суд удовлетворил требования истца лишь частично, присудив 1,8 млн рублей за моральный вред.

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК через суд потребовал с предприятия компенсацию морального вреда за травму, полученную в 2019 году. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с комбината 500 тысяч рублей. Предприятие изначально предлагало 112 тысяч рублей.

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Общую статистику по травматизму на предприятиях Нижнего Тагила TagilCity.ru в Роструде предоставить не смогли, сославшись на то, что ведомство не ведет учет смертельных случаев и травм отдельно по городам Свердловской области. Также не ведет ведомство и учет более легких травм, поэтому понять, на каком тагильском предприятии больше всего травмируется сотрудников, невозможно.

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