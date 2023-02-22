ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В 2022 году на производствах крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила произошло два смертельных случая. Такую статистику приводит Роструд. Оба — на ЕВРАЗ НТМК. Подробности гибели работников ведомство не приводит. Случаи произошли 31 января и 27 июня. Согласно сайту проверок, внеплановые рейды после обоих инцидентов Роструд на предприятии не проводил.
Всего на металлургическом комбинате трудятся 13,5 тысячи человек. То есть доля травмированных сотрудников с тяжелым или смертельным исходом на предприятии составляет 0,01%. По словам работников ЕВРАЗ НТМК, случается это по собственной вине из-за несоблюдения техники безопасности или из-за неисправного оборудования.
У нас постоянно люди гибнут или травмируются. То по своей вине, то по причине старого оборудования. Раз месяц нам точно читают об этом. Но за забор эту информацию стараются не выносить. У нас в соседнем цехе погиб парень 18-19 лет, проработав всего две смены, — рассказал TagilCity.ru работник углеподготовительного цеха.
Еще одна гибель работника в 2022 году произошла на территории «Уралвагонзавода». 24 апреля во время строительных работ с 15-метровой высоты сорвался сотрудник подрядной компании ООО «Билд». Тогда Роструд провел на предприятии внеплановую проверку.
По количеству тяжелых травм на производстве в лидерах «Уралвагонзавод» — два случая за прошлый год. Еще один случай произошел на «Высокогорском горно-обогатительном комбинате». На «Уралхимпласте» в 2022 году случилось групповое травмирование: один человек получил тяжелую травму и два — легкие.
Также инспекторы Роструда расследовали на УВЗ случай с работницей, которая во время обеденного перерыва направлялась в столовую, поскользнулась по пути следования и получила тяжелую травму ноги.
Доля тяжелого травматизма на УВЗ в прошлом году также, как и на ЕВРАЗ НТМК, составила 0,01%. Однако стоит учитывать, что на оборонном предприятии трудятся 26,3 тысячи человек. То есть из расчета на тысячу человек коэффициент травматизма на «Уралвагонзаводе» будет выше.
Компенсацию за травму на производстве, последующее лечение (больничный лист) и реабилитацию работнику предприятия выплачивает Фонд социального страхования. Работодатель в этом не участвует, он лишь должен в течение одного дня передать информацию о травме в Фонд. В случае гибели работника его супруг ли супруга, несовершеннолетние дети, опекаемые родственники должны получить пособие — 1 млн рублей на всех. Иждивенцам также назначается ежемесячная страховая выплата. Она зависит от официального заработка пострадавшего на производстве.
Однако в некоторых случаях работники или родственники выходят в суд с исками к предприятию, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. Кстати, подобные иски чаще всего подают к «Уралвагонзаводу». Согласно данным сайтов судов, с начала прошлого года было рассмотрено пять дел по отношению к предприятию. К ЕВРАЗ НТМК — три дела. К «Уралхимпласту» и ВГОКу такие иски не подавались.
Монтажник «Уралвагонзавода» подал иск к предприятию с просьбой взыскать 1 млн рублей в качестве материального ущерба и 3 млн рублей морального за травму во время снятия обрезного штампа с кривошипного пресса. Работник получил тяжелые увечья левой кисти и левого предплечья. УВЗ предложил монтажнику в качестве морального ущерба 120 тысяч рублей, но тот с данной суммой не согласился. В итоге суд удовлетворил требования истца лишь частично, присудив 1,8 млн рублей за моральный вред.
Сотрудник ЕВРАЗ НТМК через суд потребовал с предприятия компенсацию морального вреда за травму, полученную в 2019 году. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с комбината 500 тысяч рублей. Предприятие изначально предлагало 112 тысяч рублей.
Общую статистику по травматизму на предприятиях Нижнего Тагила TagilCity.ru в Роструде предоставить не смогли, сославшись на то, что ведомство не ведет учет смертельных случаев и травм отдельно по городам Свердловской области. Также не ведет ведомство и учет более легких травм, поэтому понять, на каком тагильском предприятии больше всего травмируется сотрудников, невозможно.