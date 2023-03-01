Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области

Как пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ФСИН, средний заработок за месяц в обычных колониях — 8 тысяч рублей, в колониях-поселениях около 19 тысяч рублей. В исправцентрах может достигать 70-120 тысяч рублей. Однако люди, которые трудятся на исправительных работах, делают это в сторонних организациях — промышленных предприятиях, в сфере ЖКХ, транспорта и т. д. То есть их результат производительности не входит в статистику производства ИК. А значит официально зарплата заключенных в год варьируется от 96 до 228 тысяч рублей. При этом во ФСИН отмечают, что «главное для учреждений не прибыль, а трудоустройство, оплата осужденными исков, алиментов».