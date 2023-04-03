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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Житель села бесследно исчез в Верхней Пышме

3 апреля 2023, 07:03
Фото: 1MI
45-летний мужчина, живущий в селе Балтым в Верхней Пышме, бесследно исчез 20 марта 2023 года.

Рост свердловчанина составляет 180 сантиметров. Также у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза, сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».

Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В момент исчезновения на мужчине были надеты черная куртка, черные ботинки и спортивные штаны серого цвета.

Просьба тем, кто видел или знает о том, где сейчас находится пропавший, сообщить в МО МВД «Верхнепышминский» по номерам 02, (834368) 5-36-92 или в среднеуральский отдел полиции 7-31-00.

Напомним, в Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего 39-летнего мужчину, который исчез 20 февраля 2023 года.

Больше месяца в Екатеринбурге ищут невысокого мужчину
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#Елизавета Зиборова#Пропавший#Пропал#Поиск#Полиция#Свердловская область#Верхняя Пышма#Балтым
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