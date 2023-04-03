Житель села бесследно исчез в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Рост свердловчанина составляет 180 сантиметров. Также у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза, сообщили в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».
В момент исчезновения на мужчине были надеты черная куртка, черные ботинки и спортивные штаны серого цвета.
Просьба тем, кто видел или знает о том, где сейчас находится пропавший, сообщить в МО МВД «Верхнепышминский» по номерам 02, (834368) 5-36-92 или в среднеуральский отдел полиции 7-31-00.
Напомним, в Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего 39-летнего мужчину, который исчез 20 февраля 2023 года.