TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Изображение материала

Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

4 апреля 2023, 09:00
Фото: 1MI
Бывший депутат Игорь Базилевич, экс-чиновник Алексей Храмцов, а также еще несколько некогда влиятельных бизнесменов выбыли из рейтинга влиятельных персон Нижнего Тагила по итогам 2022 года.

Большинство депутатов прошлого созыва, которые не вошли в новый, из рейтинга тоже выпали. Среди них Игорь Базилевич, чей сын был задержан пьяным за рулем, а разбирательство по поводу его безнаказанности привело трех сотрудников ГИБДД за решетку. В результате Базилевич-старший не получил шанс на баллотирование в думу еще раз. Среди бывших депутатов, не вошедших в ТОП-100 влиятельных деятелей Нижнего Тагила, также оказались Александр Петров, Андрей Палатов.

Почему из рейтинга выпали депутаты старого созыва, не попавшие в новую Гордуму?
Это происходит даже не только в России, а во всем мире. Если у депутата единственным инструментом влияния был мандат, то, потеряв его, он неминуемо потеряет все свое влияние. Таким образом, у этих персон, по всей видимости, нет ни бизнеса, ни связей, никаких других инструментов влияния, — считает директор Центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин.
ТОП-100 влиятельных людей Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Узнать подробнее

Алексей Храмцов, который был начальником управления территориального развития и общественных связей, данного поста лишился в результате реорганизации в мэрии.

Снизились оценки от 35 экспертов и у некоторых предпринимателей. Среди выбывших из числа влиятельных медиаменеджер Александр Соловьев, бизнесмены Михаил Уткин и Станислав Бойко.

Покинули рейтинг и медицинские управленцы — Дмитрий Клейменов (главврач детской горбольницы), Сергей Безбородов (главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой помощи»).

Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Влияние#Рейтинг#Политика#Эксклюзив#Игорь Базилевич#Александр Соловьев#Андрей Палатов#Алексей Храмцов#Михаил Уткин#Станислав Бойко#Дмитрий Клейменов#Сергей Безбородов#Александр Петров
Подпишитесь
Силовики, политики, чиновники и бизнесмены. Кого больше среди влиятельных тагильчан?
Сегодня, 08:30
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Вчера, 11:42
Природоохранная прокуратура и Россельхознадзор проверили агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 04:45
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:52
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Вчера, 08:04