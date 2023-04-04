Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

Большинство депутатов прошлого созыва, которые не вошли в новый, из рейтинга тоже выпали. Среди них Игорь Базилевич, чей сын был задержан пьяным за рулем, а разбирательство по поводу его безнаказанности привело трех сотрудников ГИБДД за решетку. В результате Базилевич-старший не получил шанс на баллотирование в думу еще раз. Среди бывших депутатов, не вошедших в ТОП-100 влиятельных деятелей Нижнего Тагила, также оказались Александр Петров, Андрей Палатов.