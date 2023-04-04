Бывшие депутаты и бизнесмены выбыли из ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

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Большинство депутатов прошлого созыва, которые не вошли в новый, из рейтинга тоже выпали. Среди них Игорь Базилевич, чей сын был задержан пьяным за рулем, а разбирательство по поводу его безнаказанности привело трех сотрудников ГИБДД за решетку. В результате Базилевич-старший не получил шанс на баллотирование в думу еще раз. Среди бывших депутатов, не вошедших в ТОП-100 влиятельных деятелей Нижнего Тагила, также оказались Александр Петров, Андрей Палатов.
Почему из рейтинга выпали депутаты старого созыва, не попавшие в новую Гордуму?
Это происходит даже не только в России, а во всем мире. Если у депутата единственным инструментом влияния был мандат, то, потеряв его, он неминуемо потеряет все свое влияние. Таким образом, у этих персон, по всей видимости, нет ни бизнеса, ни связей, никаких других инструментов влияния, — считает директор Центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области» Андрей Мозолин.
Алексей Храмцов, который был начальником управления территориального развития и общественных связей, данного поста лишился в результате реорганизации в мэрии.
Снизились оценки от 35 экспертов и у некоторых предпринимателей. Среди выбывших из числа влиятельных медиаменеджер Александр Соловьев, бизнесмены Михаил Уткин и Станислав Бойко.
Покинули рейтинг и медицинские управленцы — Дмитрий Клейменов (главврач детской горбольницы), Сергей Безбородов (главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой помощи»).