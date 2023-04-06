За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы

За развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетия, а также за изготовление и распространение порнографии Тагилстроевский районный суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 5 годам и 1 месяцу с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тагильчанина осудили за изготовление и распространение порнографии, а также за развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних лиц. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 8 лет. По причине того, что вышеуказанное дело касается несовершеннолетних, то никаких подробностей в пресс-службе Тагилстроевского районного суда раскрывать не стали. Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется, — сообщили TagilCity в пресс-службе Тагилстроевского районного суда. В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила Узнать подробнее