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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

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За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы

6 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI
За развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетия, а также за изготовление и распространение порнографии Тагилстроевский районный суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 5 годам и 1 месяцу с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тагильчанина осудили за изготовление и распространение порнографии, а также за  развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних лиц. 

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 8 лет. По причине того, что вышеуказанное дело касается несовершеннолетних, то никаких подробностей в пресс-службе Тагилстроевского районного суда раскрывать не стали.

Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется, — сообщили TagilCity в пресс-службе Тагилстроевского районного суда. 
В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила
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#Артем Карнаухов#Эксклюзив#Суд#Уголовное дело#Криминал#Нижний Тагил#Несовершеннолетние#Порно
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