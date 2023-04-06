За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Тагильчанина осудили за изготовление и распространение порнографии, а также за развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних лиц.
Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 8 лет. По причине того, что вышеуказанное дело касается несовершеннолетних, то никаких подробностей в пресс-службе Тагилстроевского районного суда раскрывать не стали.
Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется, — сообщили TagilCity в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.