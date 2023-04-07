Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Смертельное ДТП произошло на улице Амундсена ранним утром 4 апреля. Водитель автомобиля Renault Logan въехал в грузовик. В результате скончался пассажир легкового авто. Он сидел на переднем пассажирском сиденье. После ДТП водитель скрылся, но его удалось задержать, пишет Е1.
За рулем авто был 29-летний Артем Якунин. Он вез пассажира – своего друга с детства 28-летнего Илью Савчука, который прошел через СВО. Вернулся оттуда он 20 марта.
По словам сестры погибшего Анны, мужчина мечтал жениться и завести ребенка. Виновник аварии принес свои извинения семье Ильи. Девушка утверждает, что удар был такой силы, что у Ильи не было шансов выжить. Также, по ее данным, машину Якунин взял у отца своей девушки. В ГИБДД подтвердили, что водитель был пьян.