Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Екатеринбурге

По словам сестры погибшего Анны, мужчина мечтал жениться и завести ребенка. Виновник аварии принес свои извинения семье Ильи. Девушка утверждает, что удар был такой силы, что у Ильи не было шансов выжить. Также, по ее данным, машину Якунин взял у отца своей девушки. В ГИБДД подтвердили, что водитель был пьян.