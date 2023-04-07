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Салют на 9 мая в Екатеринбурге будет запущен только с одной точки

7 апреля 2023, 15:58
Фото: 1MI
Праздничный салют 9 мая 2023 года в Екатеринбурге будет запущен только с одной точки.

Фейерверк запустят в акватории городского пруда. Салютов в Преображенском парке и на Уралмаше, как в 2022 году, не будет.

Согласно утвержденной программе праздника, фейерверк запустят после того, как состоится концерт в Историческом сквере.

По словам руководителя Управления культуры Ильи Маркова, в Екатеринбурге пройдет несколько десятков различных мероприятий. Среди них будут торжественные шествия, выставки, эстафеты и другое.

Напомним, в Екатеринбурге несколько дней в апреле будет перекрыто движение из-за репетиции парада Победы.

Движение на улицах Екатеринбурга будет перекрыто из-за репетиции парада Победы
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Салют#9 Мая#Мероприятия#День Победы#Пруд#Акватория#Общество
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