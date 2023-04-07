Салют на 9 мая в Екатеринбурге будет запущен только с одной точки

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Фейерверк запустят в акватории городского пруда. Салютов в Преображенском парке и на Уралмаше, как в 2022 году, не будет.
Согласно утвержденной программе праздника, фейерверк запустят после того, как состоится концерт в Историческом сквере.
По словам руководителя Управления культуры Ильи Маркова, в Екатеринбурге пройдет несколько десятков различных мероприятий. Среди них будут торжественные шествия, выставки, эстафеты и другое.
Напомним, в Екатеринбурге несколько дней в апреле будет перекрыто движение из-за репетиции парада Победы.