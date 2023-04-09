Автохам Новоселов из Екатеринбурга готов сдаться полицейским со своим условием

Новоселов с марта 2023 года был объявлен в федеральный розыск. А 8 апреля 2023 года он сообщил редакции Е1, что готов прийти в отделение полиции, но не в Березовском, а в областное управление. Он опасается, что березовские полицейские станут вымогать у него деньги.