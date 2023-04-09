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Автохам Новоселов из Екатеринбурга готов сдаться полицейским со своим условием

9 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Автохам Игорь Новоселов из Екатеринбурга выдвинул свое условие, при котором он готов прийти в полицию.

Новоселов с марта 2023 года был объявлен в федеральный розыск. А 8 апреля 2023 года он сообщил редакции Е1, что готов прийти в отделение полиции, но не в Березовском, а в областное управление. Он опасается, что березовские полицейские станут вымогать у него деньги.

По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, Новоселов может прийти в любой полицейский отдел.

Напомним, Игоря Новоселова разыскивали сотрудники полиции в связи с возбужденным уголовным делом о вождении в состоянии алкогольного опьянения. После начала судебного процесса осенью 2022 года Новоселов сбежал в неизвестном направлении.

Суд переносили четыре раза в связи с неявкой обвиняемого, а в январе 2023 года дело было приостановлено.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Розыск#Требование#Полиция#Суд#Уголовное дело#Березовский#Игорь Новоселов
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