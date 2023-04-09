Автохам Новоселов из Екатеринбурга готов сдаться полицейским со своим условием

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Новоселов с марта 2023 года был объявлен в федеральный розыск. А 8 апреля 2023 года он сообщил редакции Е1, что готов прийти в отделение полиции, но не в Березовском, а в областное управление. Он опасается, что березовские полицейские станут вымогать у него деньги.
По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, Новоселов может прийти в любой полицейский отдел.
Напомним, Игоря Новоселова разыскивали сотрудники полиции в связи с возбужденным уголовным делом о вождении в состоянии алкогольного опьянения. После начала судебного процесса осенью 2022 года Новоселов сбежал в неизвестном направлении.
Суд переносили четыре раза в связи с неявкой обвиняемого, а в январе 2023 года дело было приостановлено.