Письма от ЧВК «Вагнер» получили жители Свердловской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
По их словам, листовки кладут в почтовые ящики. В них предлагается вступить в ряды частной военной компании, говорится об условиях, а также уточняется, что солдаты получат современную спецодежду, снаряжение и вооружение.
Напомним, в Нижнем Тагиле в центре набора ЧВК «Вагнер» потенциальным бойцам предлагалось пройти тестирование на физподготовку. Проводилось оно в одном из спортзалов города. Представители, работающие на месте, объяснили, что в Нижнем Тагиле только тестируют граждан, а билеты до места приобретаются Санкт-Петербургом.
Также по городам России в конце марта проходила акция, организованная Евгением пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК были замечены в некоторых городах Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле.