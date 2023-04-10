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Письма от ЧВК «Вагнер» получили жители Свердловской области

10 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Пригласительные письма от ЧВК «Вагнер» с предложением вступить в организацию начали получать жители Первоуральска.

По их словам, листовки кладут в почтовые ящики. В них предлагается вступить в ряды частной военной компании, говорится об условиях, а также уточняется, что солдаты получат современную спецодежду, снаряжение и вооружение.

Напомним, в Нижнем Тагиле в центре набора ЧВК «Вагнер» потенциальным бойцам предлагалось пройти тестирование на физподготовку. Проводилось оно в одном из спортзалов города. Представители, работающие на месте, объяснили, что в Нижнем Тагиле только тестируют граждан, а билеты до места приобретаются Санкт-Петербургом.

Также по городам России в конце марта проходила акция, организованная Евгением пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК были замечены в некоторых городах Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле.

«Многие отсеиваются»: тагильчане проходят тестирование физподготовки в ЧВК «Вагнер»
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#Ирина Кирилова#ЧВК "Вагнер"#Набор#Общество#Операция на Украине#Первоуральск
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