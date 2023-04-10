Письма от ЧВК «Вагнер» получили жители Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле в центре набора ЧВК «Вагнер» потенциальным бойцам предлагалось пройти тестирование на физподготовку. Проводилось оно в одном из спортзалов города. Представители, работающие на месте, объяснили, что в Нижнем Тагиле только тестируют граждан, а билеты до места приобретаются Санкт-Петербургом.