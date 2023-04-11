На заводе ОЦМ в Ревде начали работу аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты

На предприятии оценили преобразование. Функция по выдаче СИЗ теперь снята с непосредственных руководителей и кладовщиков завода. Появилась возможность быстро отследить количество выданных средств и проверить факт их получения каждым сотрудником, соотнеся с нормами. Кроме того, новые аппараты осуществляют раздельный сбор б/у СИЗ. Одними из главных удобств являются круглосуточная доступность устройства, а также функция автоматического заполнения личных карточек учета выдачи СИЗ и общих ведомостей.