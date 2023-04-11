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На заводе ОЦМ в Ревде начали работу аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты

11 апреля 2023, 09:15
Фото: ОАО «УГМК»
В лабораторно-бытовом корпусе прессово-волочильного цеха завода по обработке цветных металлов (ОЦМ входит в группу УГМК) в Ревде заработали вендинговые аппараты. Они выдают средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Работники цеха уже получают и сдают полумаски, перчатки, рукавицы, очки, беруши и прочие вещи с коротким сроком носки.

Алгоритм работы аппарата прост: сотрудник прикладывает к нему пропуск для идентификации. На экране появляется перечень доступных ему СИЗ. Далее выбирается нужная позиция на сенсорном экране. Открывается ячейка, работник забирает СИЗ, которые ему полагаются. Данные о произведенной выдаче фиксируются в личной электронной карточке сотрудника.

Возврат вышедших из срока эксплуатации средств индивидуальной защиты проводится в идентичном порядке на другом аппарате. После того, как система приняла бывшие в употреблении СИЗы, фиксируется потребность в получении конкретным работником новых

Фото: ОАО «УГМК»

На предприятии оценили преобразование. Функция по выдаче СИЗ теперь снята с непосредственных руководителей и кладовщиков завода. Появилась возможность быстро отследить количество выданных средств и проверить факт их получения каждым сотрудником, соотнеся с нормами. Кроме того, новые аппараты осуществляют раздельный сбор б/у СИЗ. Одними из главных удобств являются круглосуточная доступность устройства, а также функция автоматического заполнения личных карточек учета выдачи СИЗ и общих ведомостей.

На сегодняшний день на заводе работают 2 аппарата для выдачи СИЗ и 2 — для сдачи. Сейчас новинкой пользуются порядка 300 работников, но в следующем квартале появятся еще три аппарата, а значит, помимо прессово-волочильного цеха автоматическая выдача СИЗ будет доступна для плавильного, энергетического и ремонтно-инструментального цехов, — рассказала ведущий специалист по охране труда Ревдинского завода ОЦМ Юлия Горбунова. 
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#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Ревда#Экономика#Производство#УГМК#Группа УГМК
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