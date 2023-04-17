Ветеран боевых действий из Свердловской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Александру было 45 лет. Он окончил новоуральскую школу №46, а также местное училище по специальности «краснодеревщик». Он воевал в Чечне и получил статус ветерана боевых действий.
По словам главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева, на СВО Александр отправился 30 сентября. Он выразил соболезнования родным погибшего. По его словам, это был смелый, сильный, честный и целеустремленный человек.
Прощание с Александром Беляевым состоится 18 апреля в 12:00 в Новоуральском похоронном доме, пишет Е1.