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Ветеран боевых действий из Свердловской области погиб на СВО

17 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
С ветераном боевых действий, который погиб в ходе спецоперации, простятся в Свердловской области. Александр Беляев из Новоуральска будет похоронен 18 апреля.

Александру было 45 лет. Он окончил новоуральскую школу №46, а также местное училище по специальности «краснодеревщик». Он воевал в Чечне и получил статус ветерана боевых действий.

По словам главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева, на СВО Александр отправился 30 сентября. Он выразил соболезнования родным погибшего. По его словам, это был смелый, сильный, честный и целеустремленный человек.

Прощание с Александром Беляевым состоится 18 апреля в 12:00 в Новоуральском похоронном доме, пишет Е1.

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#Погибшие#Смерть#СВО#Спецоперация#Происшествия#Операция на Украине#Новоуральск#Ирина Кирилова
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