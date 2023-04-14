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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:04

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Разведчик и командир отделения из Алапаевска погиб на СВО

14 апреля 2023, 13:02
Фото: Страница во "ВКонтакте" Сайгида Билалова
На спецоперации погиб разведчик и командир подразделения «Шторм» группировки «Отважные» из Алапаевска Евгений Лисицын. Его похороны состоялись 14 апреля.

Известно, что погиб военный при выполнении боевой задачи под Кременной-Сватово. Об этом рассказал Сайгид Билалов в соцсетях.

Фото: Страница во "ВКонтакте" Сайгида Билалова

Отмечается, что Евгений неоднократно выводил свою группу из самых ожесточенных боев. Погибшему было 30 лет, но некоторые солдаты называли его папой.

Мужчина шел по стопам своего отца, ветерана боевых действий в Афганистане. На СВО он отправился в августе прошлого года. За это время он прошел путь от рядового. Посмертно Евгения наградили Орденом Мужества.

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