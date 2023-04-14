Разведчик и командир отделения из Алапаевска погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Известно, что погиб военный при выполнении боевой задачи под Кременной-Сватово. Об этом рассказал Сайгид Билалов в соцсетях.
Отмечается, что Евгений неоднократно выводил свою группу из самых ожесточенных боев. Погибшему было 30 лет, но некоторые солдаты называли его папой.
Мужчина шел по стопам своего отца, ветерана боевых действий в Афганистане. На СВО он отправился в августе прошлого года. За это время он прошел путь от рядового. Посмертно Евгения наградили Орденом Мужества.