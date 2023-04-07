Военный из Екатеринбурга выжил под обстрелом на СВО

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
При этом Виктор получил ряд ранений - у него было пробито несколько органов, один из осколков дошел до сердца. Сюжет о военном был показан на Первом канале.
Лечение мужчина проходил в госпитале в ДНР. Медики говорили, что это тяжелый случай, так как осколок пробил печень и селезенку и почти добрался до сердца.
По словам хирурга, большая удача, что мужчина выдержал дорогу до госпиталя. Раненому 54 года. Дома его ждут жена, дети и внучка.