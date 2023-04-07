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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

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Военный из Екатеринбурга выжил под обстрелом на СВО

7 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI
На спецоперации под обстрелом выжил житель Екатеринбурга.

При этом Виктор получил ряд ранений - у него было пробито несколько органов, один из осколков дошел до сердца. Сюжет о военном был показан на Первом канале.

Лечение мужчина проходил в госпитале в ДНР. Медики говорили, что это тяжелый случай, так как осколок пробил печень и селезенку и почти добрался до сердца.

По словам хирурга, большая удача, что мужчина выдержал дорогу до госпиталя. Раненому 54 года. Дома его ждут жена, дети и внучка.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДНР#Ранение#Военный#Происшествия#Операция на Украине
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