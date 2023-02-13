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Контрактник из Магнитогорска не может получить положенную выплату за ранение на СВО

13 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI
Житель Магнитогорска Евгений Калоев, раненый в ходе выполнения боевой задачи на территории Украины, не может получить положенные ему выплаты. По словам бойца, за время командировки в зону спецоперации ему платили лишь зарплату контрактника.

Контракт на военную службу в одной из частей Челябинской области Евгений заключил 30 сентября прошлого года, а 17 октября был командирован на территорию Украины для участия в специальной военной операции. Все это время, по словам военного, он получал лишь зарплату контрактника.

С момента, как прибыл на передовую, я пробыл там два месяца. За это время мне ни разу не выплатили боевые. Приходила только голая зарплата 50-53 тысячи в месяц, — рассказал Евгений Калоев TagilCity.ru.
Семья контрактника из Первоуральска три месяца не может получить выплаты
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20 декабря магнитогорец попал под минометный огонь на территории Луганской народной республики, получил баротравму, из-за чего частично оглох. (Медицинские документы Евгения Калоева имеются в распоряжении редакции). 

Однако, как сообщил Евгений, за ранение он не получил положенной выплаты до сих пор, при том, что рапорт на имя командира войсковой части был написан им еще 22 декабря 2023 года. (Имеется в распоряжении редакции).

Пока Евгений Калоев находится в отпуске по ранению и после его окончания в зону СВО возвращаться не собирается. Его контракт закончился 30 января.

Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в Министерство обороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с отсутствием выплаты Евгению Калоеву.

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