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Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров

20 апреля 2023, 06:49
Фото: 1MI
У депутатов Нижнетагильской городской думы возник ряд вопросов к региональному Минздраву по нехватке кадров в больницах и поликлиниках города. В связи с чем народные избранники планируют пригласить на одно из заседаний представителя ведомства. Однако министерство выставило свое условие.

В ноябре прошлого года депутаты гордумы Нижнего Тагила направили запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой предоставить результаты работ по ремонту и оснащению медоборудованием больниц и поликлиник города. Кроме того, народные избранники пригласили представителя ведомства на одно из заседаний, чтобы задать вопросы, касающиеся нехватки кадров.

Всю запрашиваемую информацию Минздрав предоставил депутатам в письменном ответе. Однако на приглашение представителя ведомство выдвинуло свои условия — сузить вопрос о кадрах до обсуждения целевого обучения в Нижнем Тагиле.

Большие сомнения вызывает только такой ракурс рассмотрения вопроса. Самые большие проблемы, связанные с оттоком и недокомплектом кадров, это условия труда и материально-техническая база медучреждений. Поэтому, когда мы будем говорить о целевых наборах, мы просто будем говорить в пустоту. Информация, предоставленная министерством, конечно, хорошая, но она не дает полной картины — достаточно этого или нет для привлечения кадров, — высказала мнение на заседании гордумы депутат Ирина Артамонова.

На другие условия взаимодействия с депутатами Нижнего Тагила Минздрав не согласился. В связи с этим председатель гордума Вадим Раудштейн предложил принять позицию ведомства и пока начать обсуждение проблемы с вопроса о целевом обучении. 

Я разговаривал с заместителем министра по этому поводу. Он говорит, что это очень широкая тема (нехватка кадров — прим. редакции), у них есть девять направлений развития национальной программы здравоохранения. Это один из первых вопросов. И он готов по каждому из вопросу каждые три недели приезжать и рассказывать, — сообщил на заседании Вадим Раудштейн.

В ответ на это Ирина Артамонова высказала мнение, что такая периодичность затянет обсуждение проблемы нехватки кадров на длительное время:

Я просто боюсь, что та периодичность, которую они могут себе позволить в плане участия в заседаниях, затянет обсуждение вопросов еще на пять лет. Просто, если говорить о материально-техническом состоянии той же самой ГБ №1, то нужно делать что-либо сегодня. Потому что бюджет 2024–2025 годов уже сегодня должны верстать.

Всего на начало 2023 года в Свердловской области нехватка кадров в медицинских учреждениях региона составляла 821 специалист. Об этом сообщала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. По ее словам, самыми дефицитными специальностями стали анестезиолог-реаниматолог, хирург и травматолог-ортопед.

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Информацию об острой нехватке медицинских кадров в регионе также подтверждает платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. По данным ресурса, на март 2023 года на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача — 0,3 резюме. Рейтинг возглавили анестезиологи и реаниматологи — на одну вакансию приходится всего 0,04 резюме. Немногим лучше ситуация с офтальмологами (0,05), врачами функциональной диагностики и эндокринологами (по 0,06).

Проблема кадрового голода в медицинских учреждениях Свердловской области является переходящей «эстафетной палочкой» от министра к министру здравоохранения. Предшественник нынешнего главы ведомства Андрей Цветков пытался решить ее кардинальным способом — путем наложения запрета работать выпускникам медвузов в частных клиниках в течение шести лет. Медицинское сообщество меры не оценило, как и Федеральная антимонопольная служба. Надзорное ведомство вынесло Андрею Цветкову предостережение, где сказано, что такое публичное заявление противоречит гарантированному конституцией равноправию всех форм собственности.

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С приходом Андрея Карлова, который находится на посте министра здравоохранения уже три года, продвинутся к положительному результату в вопросе дефицита кадров пока не удалось. Похоже, что ведомство заняло оборонительную позицию по проблеме и не желает отвечать на неудобные вопросы даже от муниципальных депутатов.

#Анна Григорьева#Минздрав#Дефицит#Врачи#Депутаты#Политика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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