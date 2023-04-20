Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров

Информацию об острой нехватке медицинских кадров в регионе также подтверждает платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter. По данным ресурса, на март 2023 года на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача — 0,3 резюме. Рейтинг возглавили анестезиологи и реаниматологи — на одну вакансию приходится всего 0,04 резюме. Немногим лучше ситуация с офтальмологами (0,05), врачами функциональной диагностики и эндокринологами (по 0,06).