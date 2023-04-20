В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Работы по строительству новой насосной канализационной станции в парке «Народный» начнутся в Нижнем Тагиле в ближайшее время. До конца календарного года планируется также заменить 600 метров водовода от улицы Черных в сторону реки Тагил.
Согласно графику, в декабре строители приступят к перекладке старого канализационного коллектора по улице Красноармейской от стоматологии «Данко» до улицы Черных.
В декабре–январе вскроем дорогу, переложим трубу. Движение транспорта будет закрыто примерно на полгода. В весенне-летний период пройдет благоустройство, на него заложено почти 26 миллионов рублей. То есть, помимо нового коллектора там появится и новая дорога, — рассказал TagilCity.ru директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.