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В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть Красноармейской для ремонта канализации

20 апреля 2023, 04:36
Фото: 1MI
Часть улицы Красноармейской на Вые перекроют на полгода в Нижнем Тагиле для движения транспорта в связи с перекладкой канализационного коллектора.

Работы по строительству новой насосной канализационной станции в парке «Народный» начнутся в Нижнем Тагиле в ближайшее время. До конца календарного года планируется также заменить 600 метров водовода от улицы Черных в сторону реки Тагил.

Согласно графику, в декабре строители приступят к перекладке старого канализационного коллектора по улице Красноармейской от стоматологии «Данко» до улицы Черных.

В декабре–январе вскроем дорогу, переложим трубу. Движение транспорта будет закрыто примерно на полгода. В весенне-летний период пройдет благоустройство, на него заложено почти 26 миллионов рублей. То есть, помимо нового коллектора там появится и новая дорога, — рассказал TagilCity.ru директор подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Новую канализационную насосную станцию в Тагиле построит МУП «Тагилдорстрой»
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Улица#Транспорт#Канализация#Капремонт#Общество#Эксклюзив
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