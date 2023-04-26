Капремонт водопровода на Вагонке в Нижнем Тагиле обойдется дешевле на 5 млн

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Всего на аукцион, объявленный «Водоканалом-НТ» заявилось две организации из Нижнего Тагила. Наименьшую сумму за проведение работ предложило ООО «Уралспецтранс». Подрядчик снизил начальную цену контракта на 20%, с 24,5 миллиона рублей до 19,6 миллиона.
Капитальный ремонт водопровода от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского начнется 1 июня. Окончить работы и благоустроить территорию подрядчику требуется до 18 августа 2023 года.
Строители заменят на тротуаре 540 метров старых чугунных труб водопровода диаметром 500 миллиметров на новые полиэтиленовые. Движение для транспорта перекрывать не планируется.
ООО «Уралспецтранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2013 году. Руководителем является Александр Чистюнин. Основной вид деятельности компании — это оптовая торговля стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Ранее «Уралспецтранс» был поставщиком в госконтракте для СЗГХ: фирма снесла четыре аварийных дома за 3,1 миллиона рублей.