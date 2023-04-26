Капремонт водопровода на Вагонке в Нижнем Тагиле обойдется дешевле на 5 млн

ООО «Уралспецтранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2013 году. Руководителем является Александр Чистюнин. Основной вид деятельности компании — это оптовая торговля стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Ранее «Уралспецтранс» был поставщиком в госконтракте для СЗГХ: фирма снесла четыре аварийных дома за 3,1 миллиона рублей.