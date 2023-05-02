Депутат уволен из думы Алапаевска за покушение на мошенничество

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В декабре 2022 года депутат был осужден по уголовному делу за покушение на мошенничество. Мужчине был назначен штраф 400 тысяч рублей, он причинил гражданину значительный ущерб.
Обвинительный приговор уже вступил в законную силу, в связи с этим полномочия депутата должны были быть прекращены досрочно. Однако этот вопрос, в нарушение требований законодательства, решен не был.
В связи с этим сотрудники прокуратуры провели проверку и внесли представление председателю думы. После этого депутат был уволен.