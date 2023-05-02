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Published Сегодня, 13:39

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Депутат уволен из думы Алапаевска за покушение на мошенничество

2 мая 2023, 13:39
Фото: 1MI
С депутата думы Алапаевска, который был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием своего положения, досрочно сняты полномочия.

В декабре 2022 года депутат был осужден по уголовному делу за покушение на мошенничество. Мужчине был назначен штраф 400 тысяч рублей, он причинил гражданину значительный ущерб.

Обвинительный приговор уже вступил в законную силу, в связи с этим полномочия депутата должны были быть прекращены досрочно. Однако этот вопрос, в нарушение требований законодательства, решен не был.

В связи с этим сотрудники прокуратуры провели проверку и внесли представление председателю думы. После этого депутат был уволен.

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#Евгения Сафина#Прокуратура#Депутат#Увольнение#Мошенничество#Общество#Свердловская область#Алапаевск
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