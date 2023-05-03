Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Депутат Государственной думы РФ Анна Скрозникова стала автором инициативы перечислять деньги ученикам старших классов на «Пушкинскую карту» за полученные пятерки.
Учитывая положительное влияние «Пушкинской карты» на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости, — предложила Анна Скрозникова.
Депутат предлагает разработать автоматическую систему, которая будет конвертировать полученные оценки за каждый школьный предмет из «Электронного журнала» в финансовые средства. Перечисления на «Пушкинскую карту», по ее мнению, должны происходить по итогам каждой четверти.
«Пушкинская карта» выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее поступают пять тысяч рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия — кино, театры, музеи, филармонии и т. д.
Главным преимуществом подобной инициативы называется стимул к хорошей учебе и возможность за счет этого посещать больше культурных мероприятий. Педагоги, опрошенные журналистом TagilCity.ru, в целом подобное нововведение поддерживают.
Предложение интересное. Для школьников — это еще одна причина учиться лучше. Для малообеспеченных семей даст возможность посещать больше культурных мероприятий. Есть здесь и элемент соперничества, кто больше получит пятерок и, соответственно, денег. А здоровое соперничество — это всегда толчок для личностного роста и для роста в учебе, — считает один из педагогов школы №35 в Нижнем Тагиле.
Правда, некоторые учителя переживают за дополнительную нагрузку, если инициатива депутата будет принята.
Хорошо, если система зачисления денежных средств на карту будет автоматизирована. Плохо, если списки отличников и хорошистов в конце каждой четверти придется подавать классным руководителям. Еще один дополнительный отчет к тем, которые существуют уже. У учителей и так множество бумаг, которым им приходится заполнять, хотя это время лучше потратить на подготовку к уроку, — поделилась мнением педагог по русскому языку из школы №55.
Однако при всех положительных сторонах инициативы не стоит вводить оплату за пятерки, пусть даже на «Пушкинскую карту», в ранг главной мотивации к учебе у ребенка, считает психолог Инна Воронова. По ее мнению, важнейшим критерием получения положительных оценок должна оставаться личная заинтересованность школьника:
Самое главное помнить, что ключевой мотивацией всегда должна оставаться личная заинтересованность ребенка в школьных успехах. У школьника важно сформировать осознание того, что учеба — его путь к счастливому будущему, материальному благополучию и успеху в обществе. Деньги могут быть лишь дополнительным стимулом для ребенка — не более того.
Есть у инициативы и обратная сторона медали. Собеседники TagilCity.ru считают, что оплата полученных пятерок может подогреть аппетиты нечистых на руку педагогов, а еще привести к давлению на учеников.
Среди отрицательных сторон можно выделить возможное появление коррупции и продажности оценок за высокие суммы, а также увеличение давления на школьников, что может негативно отразиться на их психологическом состоянии, — поделился мнением руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов.
Родителей тагильских школьников, опрошенных TagilCity.ru, больше беспокоит второй вариант развития событий, так как с коррупцией в учебных заведениях, по их словам, они не сталкивались.
Мне инициатива в общем нравится. Только хотелось, чтобы руководство школ и педагогический состав воспринимали ее адекватно. Сейчас нередко встретишь давление от учителей на школьников по типу «с такими оценками вы никуда не поступите», а потом еще и станет «вы на кино и музеи себе не заработаете». Или начнется сравнивание: у Васи будет вот столько на карте за пятерки, а у Пети — меньше или ничего, — поделилась мнением тагильчанка Надежда, мама девятиклассника.
Эмиль Ахундов считает, что избежать подобных ошибок и грамотно выстроить систему внесения денежных средств за пятерки на «Пушкинскую карту» можно только, проведя работу с педагогическим составом:
Эффективнее всего выстроить систему оплаты можно через работу с педагогическими коллективами и введения дополнительных критериев оценки заслуженных стипендий. Также можно проводить мониторинги учебных достижений школьников и регулярно оповещать об их успехах родителей и общественность.