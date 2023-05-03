Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»

Тагильчане высказали мнение о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»

В Госдуме предложили платить старшеклассникам деньги за полученные пятерки, но не в «живом» виде, а переводом на «Пушкинскую карту». Станет ли подобное нововведение стимулом для учебы или превратится в метод давления, TagilCity.ru выяснил у педагогов, психологов и родителей тагильских школьников.