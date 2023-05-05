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КМС по боксу из Серова до смерти забил своего друга и отрезал ему голову

5 мая 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Серове местный житель на улице Новой во время пьяных посиделок убил своего приятеля, после чего отрезал его голову. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», по которой мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александра Шульги, следствие полагает, что вечером 22 апреля этого года мужчина пил алкоголь в квартире вместе со своим 63-ленем другом. В какой-то момент они поссорились и пьяный мужчина стал бить по голове своего друга.

Когда пострадавший упал, злоумышленник нашел в квартире металлический предмет весом примерно 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище лежащего. Эти действия он повторял до тех пор, пока мужчина не скончался.

Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник отрезал мужчине голову и выбросил ее в уличный мусорный контейнер. Мужчина заключен под стражу.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный во всем признался и пояснил, что в тот вечер он встретился с друзьями детства. Все они в юные годы занимались боксом и решили устроить посиделки. А фигурант дела - КМС по боксу.

Когда осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее, - отметил Валерий Горелых.

Также он добавил, что конфликт разгорелся из-за того, что злоумышленник переборщил с алкоголем и ему показалось, что друг ведет себя неподобающе по отношению к его персоне.

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#Елена Озерова#Убийство#Расчленение#Пьяные посиделки#Друзья#Криминал#Свердловская область
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