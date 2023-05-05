КМС по боксу из Серова до смерти забил своего друга и отрезал ему голову

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александра Шульги, следствие полагает, что вечером 22 апреля этого года мужчина пил алкоголь в квартире вместе со своим 63-ленем другом. В какой-то момент они поссорились и пьяный мужчина стал бить по голове своего друга.
Когда пострадавший упал, злоумышленник нашел в квартире металлический предмет весом примерно 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище лежащего. Эти действия он повторял до тех пор, пока мужчина не скончался.
Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник отрезал мужчине голову и выбросил ее в уличный мусорный контейнер. Мужчина заключен под стражу.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный во всем признался и пояснил, что в тот вечер он встретился с друзьями детства. Все они в юные годы занимались боксом и решили устроить посиделки. А фигурант дела - КМС по боксу.
Когда осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее, - отметил Валерий Горелых.
Также он добавил, что конфликт разгорелся из-за того, что злоумышленник переборщил с алкоголем и ему показалось, что друг ведет себя неподобающе по отношению к его персоне.