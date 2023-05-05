КМС по боксу из Серова до смерти забил своего друга и отрезал ему голову

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный во всем признался и пояснил, что в тот вечер он встретился с друзьями детства. Все они в юные годы занимались боксом и решили устроить посиделки. А фигурант дела - КМС по боксу.