Пандемия коронавируса закончилась. Теперь официально

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Эксперты отменили статус пандемии коронавирусной инфекции, рассказал сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет РИА Новости.
Напомним, что пандемия началась еще в 2019 году. 11 марта 2022 года вспышку вируса назвали пандемией, так как болезнью было заражено множество людей, к этому времени имелась и масса летальных исходов.
По данным ВОЗ, за два года от последствий коронавирусной инфекции скончалось не менее 20 млн человек.