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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

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Пандемия коронавируса закончилась. Теперь официально

5 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончилась. Это официально объявило ВОЗ.

Эксперты отменили статус пандемии коронавирусной инфекции, рассказал сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

Напомним, что пандемия началась еще в 2019 году. 11 марта 2022 года вспышку вируса назвали пандемией, так как болезнью было заражено множество людей, к этому времени имелась и масса летальных исходов.

По данным ВОЗ, за два года от последствий коронавирусной инфекции скончалось не менее 20 млн человек.

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#Елена Озерова#Пандемия#Коронавирус#ВОЗ#Здоровье
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