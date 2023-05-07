7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина

Уровень безработицы в стране за годы правления Владимира Путина снизился с 10,6% до 3,9%. Увеличились темпы строительства жилья для населения, в 2022 году был побит исторический рекорд. По данным Росстата, на конец декабря было построено 93,26 миллиона квадратных метров жилья. Это на 14,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.