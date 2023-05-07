7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:05
Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю — это то, что буду работать открыто и честно, — сказал президент 17 мая 2000 года, когда впервые вступил в должность президента Российской Федерации.
Как менялась Россия и как развивался Нижний Тагил за годы правления Владимира Путина, читайте в материале TagilCity.ru.
Валовый внутренний продукт России вырос почти на 21%. В 2000 году он составлял 7,3 триллиона рублей, а в 2022 достиг отметки в 151,4 триллиона. Наибольший рост по сравнению с 2021 годом показали сельское хозяйство (+6,6%), строительство (+5%), гостиничный бизнес и общепит (+4,3%) и другие.
В Свердловской области и в Нижнем Тагиле идет становление новых предприятий, бизнес активизируется, чтобы заполнить освободившиеся ниши после ухода иностранных производителей. В своей многогранной деятельности, а также и в аспирантуре УРГЭУ я общаюсь с очень серьезными представителями нашего бизнеса. И можете поверить: амбиции многих из них не ограничиваются просто получением прибыли. Эти люди хотят быть, в первую очередь, полезны Обществу, — отмечает директор службы «Успение» Александр Егорычев.
Уровень безработицы в стране за годы правления Владимира Путина снизился с 10,6% до 3,9%. Увеличились темпы строительства жилья для населения, в 2022 году был побит исторический рекорд. По данным Росстата, на конец декабря было построено 93,26 миллиона квадратных метров жилья. Это на 14,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.
Также в России активно развивается промышленность. По статистике, только с 2010 по 2021 годы в стране было создано и восстановлено 9 196 заводов. Следовательно, россияне получили новые рабочие места.
Я не забыл, это невозможно забыть, тот период времени, когда мы подходили к утрате единственного из оставшихся в стране танковых заводов. И вот последствия этого страшно представить, и вот только благодаря личному вниманию Путина сохранено не только производство, но и большое количество рабочих мест. И вкупе с этим тагильчане достойно реализовали предоставленные возможности укрепления социальной сферы города. Вот вы знаете, я о чем жалею. Появись Владимир Владимирович Путин как руководитель раньше, вот хотя бы лет на 10, в Нижнем Тагиле был бы сохранен и ВМЗ — Высокогорский механический завод. И вот я помню еще те времена в силу своего возраста. И тем, кто вел завод к его закрытию, говорили: «Хочешь мир — готовься к его защите», — вспоминает член Общественной палаты Нижнего Тагила Леонид Мартюшев.
Мы дети 90-х. Мы видели крушение Союза, развал экономики, задержки зарплат по полгода, ниспровержение идеалов, захлестнувшие страну наркоманию и бандитизм. После отпада союзных республик дробление продолжалось. Это и конфликт в Чечне, и планировавшееся провозглашение Уральской республики (со своей валютой) и многое, многое… Президент сделал казалось бы невозможное, остановив этот процесс дробления страны. Как экономист и богослов я считаю, что приложенные им сверхусилия дали сверхрезультаты. Конечно, взятый им тренд на возрождение Великой Российской Империи принесет еще множество уроков и испытаний нашему народу. Но несомненно и то, что год от года укрепляясь, страна все более возвеличивается. Те же временные неудобства, созданные ныне нашими оппонентами, следует стойко переносить ради будущих поколений. Иначе их судьба быть рабами Запада предопределена, — уверен Александр Егорычев.
С 2000 года в России ежегодно индексируются страховые и социальные пенсии. По статистике, в 2000 году размер средней пенсии составлял 694,3 рубля, а в 2020 году — 15 400 рублей. С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%, а социальные — с 1 апреля на 3,3%.
Также при Владимире Путине были введены дополнительные выплаты для нуждающихся граждан: беременных женщин, людей с низкими доходами и детей. Кроме того, в России стали выплачивать материнский капитал.
Лично для меня есть ориентир изменения качества жизни в городе. Посмотрите выпуски новостей из 90-х. Я запомнил один из таких выпусков. Коротко из событий: в город привезли сахар из расчета 1 кг на жителя города. Призывают тагильчан собрать капусту на полях в Николо-Павловском: урожай под снегом, убирать некому. Милиция просит спонсорской помощи — дорого стало увозить тела с улиц города. Посмотрите по сторонам, такого нет в Тагиле уже давно, — отмечает депутат молодежной думы Нижнего Тагила, ответственный секретарь газеты «Тагильский рабочий» Антон Исаев.
Оказываются и другие меры социальной поддержки. В связи со специальной операцией на Украине военнослужащие и их семьи получают выплаты, детям предоставляются бесплатное питание в школах, путевки в лагеря и другие виды помощи.
При Владимире Путине в России было построено множество крупных объектов инфраструктуры. В различный регионах страны строились новые автомобильные трассы, мосты, аэропорты, железные дороги, метрополитены, крупные линии электропередач и подстанции, объекты гидро- и атомной энергетики, открывались новые месторождения нефти и газа, развивалось спортивное и туристическое направление.
Разработаны и успешно реализуются различные национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни россиян.
Например, по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраиваются общественные территории. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» направлен на капитальный ремонт автомобильных дорог. В рамках нацпроекта «Культура» реконструируются театры и другие объекты. Нацпроект «Чистый воздух» должен улучшить экологию в регионах страны.
В Нижнем Тагиле также реализуются многие национальные проекты. Город активно в них участвует.
Владимир Путин посещал Нижний Тагил трижды. В 2000 и 2015 году в должности президента РФ, а в 2011 году, будучи премьер-министром.
Первый раз президент приехал в город вскоре после инаугурации. Он открыл выставку вооружений, которая проходила на Старателе, и посетил НТМК. Тагильчанам запомнилось, как Владимир Путин съел мороженое местного хладокомбината и попросил добавки.
Во время следующего визита Владимира Путина была сформирована программа развития для Нижнего Тагила, в которую вошли несколько крупных инфраструктурных проектов.
Мне Тагил всегда нравился, и я его любил. Не только 20 лет назад, и 40 лет назад, и 60 лет назад. На фоне этого временного отрезка отчетливо виден прогресс в развитии города. Кто не верит — люди могут обратиться к фотографиям 20-30-40-летней давности. Город у нас всегда развивался, какого-то застоя не было. Но отчетливо прогресс виден вот в эти последние 20 лет, — отмечает Леонид Мартюшев.
В 2015 году в ноябре президент вновь приехал в Нижний Тагил. Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной политики в сфере импортозамещения в субъектах Российской Федерации и посетил конструкторское бюро «Уралвагонзавода».
А также глава государства проверил, как проходит преображение города. Он осмотрел построенный физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» и реконструированный обновленный Драмтеатр. Также вместе с Сергеем Носовым, который в то время был мэром Нижнего Тагила, Владимир Путин прогулялся по построенной набережной «Тагильская Лагуна».
Президент всегда уделяет особое внимание важным регионам, городам. Сомневаться в том, что Нижний Тагил есть в таком списке, не приходится. Недавно перебирали архивы в редакции газеты, нашли оригиналы снимков с визита Владимира Путина в Нижний Тагил в 2000 году. То есть наш город — в федеральной повестке с первого года работы Владимира Путина. И далеко не везде есть объекты, названные президентскими, — говорит Антон Исаев.