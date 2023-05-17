Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В 2021 году между «Астрамед-МС» и Бисертской больницей были заключены два договора на оказание и оплату медуслуг по обязательному медицинскому страхованию. После проведенного контроля оказалось, что больница частично не оказывала заявленных медицинских услуг либо они были ненадлежащего качества. В связи с этим страховая компания выставила медучреждению штраф в размере 632 тысяч рублей.
Однако за два года ответчик так и не оплатил данную сумму, а внесудебную претензию проигнорировал. Тогда «Астрамед-МС» обратился в суд, где пояснил, что взыскиваемые штрафы являются одним из источников формирования средств обязательного медицинского страхования.
Так, истец указал, что суммы взысканных штрафов не поступают в распоряжение истца, а возвращаются в систему ОМС и распределяются в следующем порядке: 50% от взысканной суммы штрафа являются целевыми средствами на оплату медицинской помощи (т.е., за счет данных средств оплачивается медицинская помощь, оказанная застрахованным лицам); 25% суммы штрафа направляются в ТФОМС Свердловской области для формирования нормированного страхового запаса (дополнительное финансовое обеспечение расчетов в сфере ОМС); 25% суммы штрафа направляются на
формирование собственных средств истца в сфере ОМС (покрытие расходов на
ведение дела), — говорится в судебных документах.
Во время судебного разбирательства Бисертская больница просила снизить сумму штрафа ввиду дефицита денежных средств. Однако суд не нашел оснований для снижения и полностью удовлетворил исковые требования страховой компании. Дело продолжает рассматриваться в апелляционном суде.
За 2022 год в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось, как минимум, 10 подобных исков от страховых компаний к медицинским учреждениям. В некоторых случаях штрафы за неисполнение медуслуг достигали более миллиона рублей. Например, у Туринской городской больницы он составлял 3,6 млн рублей. Однако суд счел его несоразмерным и в решении снизил сумму выплаты до 347 тысяч рублей. При этом ни один акт контроля, на основании которых предъявлены штрафы, больницами не оспаривались. То есть формально медучреждения соглашались с претензиями страховых компаний и требуемыми суммами, но при этом не спешили с выплатой, что и служило основанием для обращения в суд.
В решениях суда не указано, какие именно нарушения в сфере оказания медицинских услуг выявлены в больницах во время проверки страховыми компаниями. Однако известно, что некоторые медучреждения приписывают пациентам услуги, которыми те по факту не пользовались, чтобы получить больше выплат по ОМС от страховой. Такие случаи при их выявлении также караются штрафом.
О том, что в управлении системой здравоохранения Свердловской области существует кризис, в том числе и в контроле над оказанием медицинских услуг, стало известно еще в 2021 году. Тогда минздрав России провел проверку работы регионального министерства здравоохранения под руководством Андрея Карлова. Оказалось, что в области выросла смертность жителей всех возрастов, больше всего в следствии сердечных заболеваний. Также при проверке выяснилось, что в Свердловской области отсутствует контроль над организацией оказания медицинской помощи жителям — от фельдшерско-акушерского пункта до областной больницы.
Выявились и системные нарушения при лечении больных. Пациентов обследовали не в полной мере, не соблюдались схемы лечения, анамнез собирался с нарушениями. В одной из областных больниц с нарушением проводилась маршрутизация больных с острым инфарктом и острым нарушением мозгового кровообращения, а в большинстве случаев и вовсе недооценивалась тяжесть их состояния.