Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг

За 2022 год в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось, как минимум, 10 подобных исков от страховых компаний к медицинским учреждениям. В некоторых случаях штрафы за неисполнение медуслуг достигали более миллиона рублей. Например, у Туринской городской больницы он составлял 3,6 млн рублей. Однако суд счел его несоразмерным и в решении снизил сумму выплаты до 347 тысяч рублей. При этом ни один акт контроля, на основании которых предъявлены штрафы, больницами не оспаривались. То есть формально медучреждения соглашались с претензиями страховых компаний и требуемыми суммами, но при этом не спешили с выплатой, что и служило основанием для обращения в суд.