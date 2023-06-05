Кинолог УФСИН из Свердловской области погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Церемония прощания состоялась на родине мужчины. Он уехал в зону проведения спецоперации осенью 2022 года и погиб при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и отвагу Зверева посмертно наградили орденом Мужества.
Глава городского округа Татьяна Клепикова написала у себя на странице во «ВКонтакте» слова соболезнования родным и близким военного. Она обещала, что Ревда не забудет героя.
Очень горько осознавать, что от нас уходят молодые ребята, сыны, мужья, отцы, — добавила чиновница.
До отъезда на СВО мужчина служил кинологом в ГУФСИН Первоуральска. У него остались двое детей, еще один ребенок скоро появится на свет.