tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Изображение материала

Кинолог УФСИН из Свердловской области погиб на спецоперации

5 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI
В Ревде Свердловской области сегодня, 5 июня, похоронили 36-летнего военнослужащего Олега Зверева. Он погиб в ходе спецоперации.

Церемония прощания состоялась на родине мужчины. Он уехал в зону проведения спецоперации осенью 2022 года и погиб при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и отвагу Зверева посмертно наградили орденом Мужества.

Глава городского округа Татьяна Клепикова написала у себя на странице во «ВКонтакте» слова соболезнования родным и близким военного. Она обещала, что Ревда не забудет героя.

Очень горько осознавать, что от нас уходят молодые ребята, сыны, мужья, отцы, — добавила чиновница.

До отъезда на СВО мужчина служил кинологом в ГУФСИН Первоуральска. У него остались двое детей, еще один ребенок скоро появится на свет.

Фото: Соцсети Татьяны Клепиковой
#Марина Шорина#Погибшие#Военный#Общество#Операция на Украине#Свердловская область
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Сегодня, 15:32
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Сегодня, 06:59
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Сегодня, 08:16
TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила
Сегодня, 13:32
«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:58
Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:58