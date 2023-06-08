Субсидии на жилье для сотрудников получат предприятия АПК в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Средства им будут предоставлены по решению губернатора Евгения Куйвашева. Такое решение было принято 8 июня на заседании регионального правительства.
Теперь сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% стоимости жилья для своих сотрудников. Однако эта сумма не может превышать 2 миллиона рублей за одну квартиру.
Отмечается, что нововведение может стать еще одним стимулом для закрепления кадров в аграрной отрасли в регионе.