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Субсидии на жилье для сотрудников получат предприятия АПК в Свердловской области

8 июня 2023, 09:14
Фото: 1MI
Предприятия агропромышленного комплекса Свердловской области смогут компенсировать до половины стоимости квартир своих сотрудников, но не более 2 миллионов рублей на одно жилье.

Средства им будут предоставлены по решению губернатора Евгения Куйвашева. Такое решение было принято 8 июня на заседании регионального правительства.

Теперь сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% стоимости жилья для своих сотрудников. Однако эта сумма не может превышать 2 миллиона рублей за одну квартиру.

Отмечается, что нововведение может стать еще одним стимулом для закрепления кадров в аграрной отрасли в регионе.

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#Елена Озерова#Жилье#Квартиры#Компенсации#Общество#Свердловская область
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