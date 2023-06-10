«Гнездится много либералов»: певица Цыганова осудила Ельцин-центр в Екатеринбурге

Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал». Якобы большие финансы вливаются в то, чтобы он существовал. Цыганова предложила направлять эти деньги на зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам.