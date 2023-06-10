«Гнездится много либералов»: певица Цыганова осудила Ельцин-центр в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Певица написала у себя в Telegram-канале, что все эти люди боятся «истины и света». Она считает, что ответ таким гражданам придется.
Потому-то с нами Бог! И нас много! Поздравляю всех наших друзей, — добавила артистка.
Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал». Якобы большие финансы вливаются в то, чтобы он существовал. Цыганова предложила направлять эти деньги на зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам.
Подписчики канала положительно отреагировали на публикацию женщины. Из них 331 человек поставил «лайк», 44 — «сердце» и лишь 4 — плачущий смайлик. Накануне, 9 июня, певица выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Ее муж пошутил, что после концерта Ельцин Центр будут «торжественно сносить на маленькие кирпичики».
Ранее режиссер и ведущий Никита Михалков высказался о том, что работники Музея истории в Екатеринбурге пытаются развалить страну. Он говорил, что команда Ельцин Центра «продвигает расчленение» России и негативно влияет на жителей.
Об объекте нелестно отзывался и телеведущий Владимир Соловьев. Он предложил Ельцин Центру устраивать досуг для сатанистов.