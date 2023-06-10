tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Изображение материала

«Гнездится много либералов»: певица Цыганова осудила Ельцин-центр в Екатеринбурге

10 июня 2023, 07:43
Фото: Соцсети Виктории Цыгановой
Российская исполнительница Виктория Цыганова описала Екатеринбург как непростой город. По ее мнению, здесь «гнездится много темных, либерастов».

Певица написала у себя в Telegram-канале, что все эти люди боятся «истины и света». Она считает, что ответ таким гражданам придется.

Потому-то с нами Бог! И нас много! Поздравляю всех наших друзей, — добавила артистка.

Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал». Якобы большие финансы вливаются в то, чтобы он существовал. Цыганова предложила направлять эти деньги на зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам.

Подписчики канала положительно отреагировали на публикацию женщины. Из них 331 человек поставил «лайк», 44 — «сердце» и лишь 4 — плачущий смайлик. Накануне, 9 июня, певица выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Ее муж пошутил, что после концерта Ельцин Центр будут «торжественно сносить на маленькие кирпичики».

Ранее режиссер и ведущий Никита Михалков высказался о том, что работники Музея истории в Екатеринбурге пытаются развалить страну. Он говорил, что команда Ельцин Центра «продвигает расчленение» России и негативно влияет на жителей.

Об объекте нелестно отзывался и телеведущий Владимир Соловьев. Он предложил Ельцин Центру устраивать досуг для сатанистов.

Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в желании развалить страну
Узнать подробнее
#Марина Шорина#Екатеринбург#Певица
Подпишитесь
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
Вчера, 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Вчера, 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:38
Пьяный нарушитель противопожарного режима представился чиновником из Нижнего Тагила
Вчера, 15:58
Заморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской области
Вчера, 05:52
После отравления 22 человек доставку «Ебидоеби» в Екатеринбурге закрыл суд
Вчера, 14:37