Почему Росстат считает, что в России стало меньше бедных

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
По данным Росстата за чертой бедности проживает 13,5% (или 19,6 млн) россиян. Это на 1,3 млн человек меньше, чем годом ранее. «Новые известия» выяснили, как именно производились подсчеты и почему они не в полной мере отражают действительность.
Согласно отчету Росстата, самым сложным для россиян выдался первый квартал. Он отличился высоким уровнем бедности. Причина — много праздничных дней, когда люди не работают и не получат зарплаты.
Четвертый же квартал стал самым благоприятным. Также по мнению специалистов Росстата, заработки жителей в стране растут на 6% в год. Однако методика подсчета вызвала у журналистов некоторые сомнения — там не были учтены реальные расходы россиян на продукты.
По российским законам, с 1 января 2021 года прожиточный минимум рассчитывается как 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов. Однако справедливость такого подхода хромает.
По оценке сервиса «ГороРабот.ру», в Чите медианная зарплата составляет 35 тысяч рублей, и на прожиточный минимум (15435 рублей) можно приобрести 423,8 кг картофеля. А Москве средняя зарплата оценена в 50 тысяч рублей и более дешевыми овощами. Поэтому здесь на один прожиточный минимум (22050 рублей) можно купить 654,1 кг картошки. Поэтому там и там граждане с МРОТ одинаково находятся на границе нищеты. Однако количество картошки они могут приобрести разное.