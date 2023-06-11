Почему Росстат считает, что в России стало меньше бедных

По оценке сервиса «ГороРабот.ру», в Чите медианная зарплата составляет 35 тысяч рублей, и на прожиточный минимум (15435 рублей) можно приобрести 423,8 кг картофеля. А Москве средняя зарплата оценена в 50 тысяч рублей и более дешевыми овощами. Поэтому здесь на один прожиточный минимум (22050 рублей) можно купить 654,1 кг картошки. Поэтому там и там граждане с МРОТ одинаково находятся на границе нищеты. Однако количество картошки они могут приобрести разное.