Прохожий спас потерявшуюся около дома бабушку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Как рассказали тагильчанин, который нашел бабушку, ей 88 лет, и она не могла найти дом. Мужчина, нашедший ее, предложил ей присесть на скамейку около дома №13 на улице Ильича и вызвал правоохранителей, сообщается в сообществе [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Как рассказали TagilCity.ruв в полиции, на место выезжали стражи порядка из отдела 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Здесь они выяснили, что пожилая женщина проживает неподалеку. В результате за ней приехала внучка и забрала ее.
Большое спасибо неравнодушным людям, которые помогли бабуле, а главное, не забыли вызвать сотрудников правопорядка, — добавили в полиции.