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Прохожий спас потерявшуюся около дома бабушку в Нижнем Тагиле

11 июня 2023, 05:32
Фото: 1MI

88-летняя бабушка потерялась возле своего дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 88-летняя бабушка потерялась недалеко от своего дома. Ее нашел прохожий и вызвал полицию.

Как рассказали тагильчанин, который нашел бабушку, ей 88 лет, и она не могла найти дом. Мужчина, нашедший ее, предложил ей присесть на скамейку около дома №13 на улице Ильича и вызвал правоохранителей, сообщается в сообществе [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Как рассказали TagilCity.ruв в полиции, на место выезжали стражи порядка из отдела 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Здесь они выяснили, что пожилая женщина проживает неподалеку. В результате за ней приехала внучка и забрала ее.

Большое спасибо неравнодушным людям, которые помогли бабуле, а главное, не забыли вызвать сотрудников правопорядка, — добавили в полиции.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Бабушка#Прохожий#Потерялась#Полиция#Происшествия#Эксклюзив
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