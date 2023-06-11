Прохожий спас потерявшуюся около дома бабушку в Нижнем Тагиле

Как рассказали тагильчанин, который нашел бабушку, ей 88 лет, и она не могла найти дом. Мужчина, нашедший ее, предложил ей присесть на скамейку около дома №13 на улице Ильича и вызвал правоохранителей, сообщается в сообществе [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ.