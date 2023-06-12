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Давкой в «Орлане» из Челябинска в Екатеринбург заинтересовалась прокуратура

12 июня 2023, 07:34
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура заинтересовалась давкой в «Орлане», следовавшего из Челябинска в Екатеринбург.

Проверка состоится после публикаций в СМИ информации о некачественном оказании услуг в рельсовом автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиры утверждают, что им продали больше билетов, чем мест в салоне. Из-за этого возникла давка — сидячих мест хватило не всем пассажирам. Теперь перевозчика — АО «Свердловская пригородная компания» — ожидает проверка.

Ранее сообщалось, что в состав «Орлана» добавлен дополнительный вагон из-за того, что маршрут пользуется особой популярностью.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Прокуратура#Автобус#Орлан#Давка#Проверка#Транспорт
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