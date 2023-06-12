Давкой в «Орлане» из Челябинска в Екатеринбург заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Проверка состоится после публикаций в СМИ информации о некачественном оказании услуг в рельсовом автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Пассажиры утверждают, что им продали больше билетов, чем мест в салоне. Из-за этого возникла давка — сидячих мест хватило не всем пассажирам. Теперь перевозчика — АО «Свердловская пригородная компания» — ожидает проверка.
Ранее сообщалось, что в состав «Орлана» добавлен дополнительный вагон из-за того, что маршрут пользуется особой популярностью.