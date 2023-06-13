МСК в Нижнем Тагиле позволит сортировать до 50% ТКО к 2024 году

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Свердловской области каждый год образуется 1,4 млн тонн твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день из них в регионе сортируют 10%. К концу 2024 года процент планируют довести до 50. Этому поможет мусоросортировочный комплекс строящийся в Нижнем Тагиле.
Также важным показателем, который должны достичь регионы, — является процент отходов, подлежащий утилизации (либо сжиганию, либо захоронению). Их не должно быть более половины от того, что образуется в регионе.
К примеру, Тюменская область, в отличие от Московской, где ставку сделали на мусоросжигательные заводы, пошла более экологичным и экономически оправданным путем. Чтобы сократить объем утилизируемых отходов, здесь начнут применять технологию компостирования. Она позволит переработать органические отходы, которые в составе ТКО в зависимости от сезона и местности содержатся от 30 до 50%. Сортировка позволяет возвращать во вторичный оборот не менее 20% от общего объема ТКО. Такое решение обеспечит тюменскому региону до 2026 года досрочное выполнение целевых показателей по национальному проекту.
В начале апреля в Тюмени прошли общественные слушания, где о технологии компостирования рассказывал заместитель технического директора по реализации проектов обращения с отходами ООО «Интертехэлектро-Проект» Кирилл Андрюшин.
Включение линии компостирования в технологический процесс, до захоронения ТКО на полигоне, позволит перерабатывать органическую часть отходов с последующим получением техногрунта. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне и в значительной степени уменьшит образование свалочного газа. Главное — объем поступающих отходов на полигон существенно уменьшится, считает Кирилл Андрюшин.
Системы компостирования в тестовых режимах уже используются в Белоруси Ленинградской области. Там же в 2017–2020 годах проведены научные исследования свойств техногрунтов, образованных из биотоходов в промышленных масштабах. В том числе специалисты проводили частичную рекультивацию на опытной площадке полигона «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленинградской области.
Выводы, к которым пришли ученые:
Важно, что техногрунт может использоваться как в сельском хозяйстве, так и при рекультивации полигонов ТКО.
Для понимания экологических последствий таких технологических решения в рекультивации полигонов стоит учитывать, что для рекультивации 1 га полигона требуется до 10 тысяч кубометров почвенно-растительного грунта. Этот объем соответствует нарушению 5 га природных земель. Фактически, площадь рекультивируемого объекта требует в пять раз большей площади утраченных плодородных земель.
Как отмечают в пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение», комплекс по компостированию «отсева» после сортировки ТКО на территории мусоросортировочного завода на 9 километре Велижанского тракта в Тюмени будет стоять из трех крытых камер. В них ежегодно будут перерабатывать 142 тысячи тонн ТКО. Сейчас завершается процесс проектирования и экспертиз. Окончательное решение о строительстве комплекса примет правительство региона.