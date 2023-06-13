tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Изображение материала

МСК в Нижнем Тагиле позволит сортировать до 50% ТКО к 2024 году

13 июня 2023, 09:28
В регионах России наращивают темпы реализации нацпроекта «Экология». В Нижнем Тагиле и Краснотурьинске одним из этапов осуществления экологического проекта станут МСК, которые дадут возможность сортировать часть образующихся в Северном АПО-1 Свердловской области ТКО.

В Свердловской области каждый год образуется 1,4 млн тонн твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день из них в регионе сортируют 10%. К концу 2024 года процент планируют довести до 50. Этому поможет мусоросортировочный комплекс строящийся в Нижнем Тагиле.

Также важным показателем, который должны достичь регионы, — является процент отходов, подлежащий утилизации (либо сжиганию, либо захоронению). Их не должно быть более половины от того, что образуется в регионе.

На МСК Нижнего Тагила начался монтаж первого оборудования
Узнать подробнее

К примеру, Тюменская область, в отличие от Московской, где ставку сделали на мусоросжигательные заводы, пошла более экологичным и экономически оправданным путем. Чтобы сократить объем утилизируемых отходов, здесь начнут применять технологию компостирования. Она позволит переработать органические отходы, которые в составе ТКО в зависимости от сезона и местности содержатся от 30 до 50%. Сортировка позволяет возвращать во вторичный оборот не менее 20% от общего объема ТКО. Такое решение обеспечит тюменскому региону до 2026 года досрочное выполнение целевых показателей по национальному проекту.

В начале апреля в Тюмени прошли общественные слушания, где о технологии компостирования рассказывал заместитель технического директора по реализации проектов обращения с отходами ООО «Интертехэлектро-Проект» Кирилл Андрюшин.

Включение линии компостирования в технологический процесс, до захоронения ТКО на полигоне, позволит перерабатывать органическую часть отходов с последующим получением техногрунта. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне и в значительной степени уменьшит образование свалочного газа. Главное — объем поступающих отходов на полигон существенно уменьшится, считает Кирилл Андрюшин.

Системы компостирования в тестовых режимах уже используются в Белоруси Ленинградской области. Там же в 2017–2020 годах проведены научные исследования свойств техногрунтов, образованных из биотоходов в промышленных масштабах. В том числе специалисты проводили частичную рекультивацию на опытной площадке полигона «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленинградской области.

Выводы, к которым пришли ученые:

  • Техногенный грунт (компост из ТКО), использованный в качестве плодородного поверхностного слоя при рекультивации полигона, характеризуется благоприятными агрохимическими свойствами, слабо загрязнен тяжелыми металлами и пригоден для роста и развития травянистых растений,
  • Опыты, проведенные по подбору ассортимента трав для рекультивации полигона ТКО, выявили высокую эффективность злаковых растений (райграса пастбищного, райграса однолетнего, овсяницы луговой и овсяницы красной),
  • Травы, выросшие на техногенном грунте, не превышают допустимых значений по содержанию тяжелых металлов и нитратов и являются экологически безопасными даже при использовании их в сельском хозяйстве.

Важно, что техногрунт может использоваться как в сельском хозяйстве, так и при рекультивации полигонов ТКО.

Для понимания экологических последствий таких технологических решения в рекультивации полигонов стоит учитывать, что для рекультивации 1 га полигона требуется до 10 тысяч кубометров почвенно-растительного грунта. Этот объем соответствует нарушению 5 га природных земель. Фактически, площадь рекультивируемого объекта требует в пять раз большей площади утраченных плодородных земель.

Как отмечают в пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение», комплекс по компостированию «отсева» после сортировки ТКО на территории мусоросортировочного завода на 9 километре Велижанского тракта в Тюмени будет стоять из трех крытых камер. В них ежегодно будут перерабатывать 142 тысячи тонн ТКО. Сейчас завершается процесс проектирования и экспертиз. Окончательное решение о строительстве комплекса примет правительство региона.

Современный полигон ТКО в Нижнем Тагиле: мифы и реальность
Узнать подробнее
#Экология#ТКО#Мусоропереработка#Мусоросортировочный завод#Сортировка#Нацпроект#Нижний Тагил#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
11 июня 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
11 июня 09:10