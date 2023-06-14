Водитель посадил ребенка за руль в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Этот маленький водитель, активно включал поворотники, путая направления и создавая потенциально аварийные ситуации на дороге. Невинное детское забавление превратилось в опасную игру с безопасностью окружающих, — сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что по данному факту уже начата проверка. Там объяснили, что подобное поведение водителя является опасным для жизни и здоровья ребенка. За это предусмотрена административная ответственность по статье за неисполнение родительских обязанностей.
Также существуют определенные правила перевозки детей в автомобиле. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в транспортном средстве только с использованием детских удерживающих устройств, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Перевозить детей без спецустройств можно с семи лет, но только на заднем сидении и с использованием ремней безопасности. Перевозка на переднем сидении или на коленях у водителя является грубейшим нарушением.