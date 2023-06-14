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Водитель посадил ребенка за руль в центре Нижнего Тагила

14 июня 2023, 04:37
Фото: 1MI
Водитель Lada Priora посадил за руль маленького ребенка. Инцидент записал на камеру один из очевидцев. По его словам, ребенок переключал поворотники, чем создавал аварийные ситуации на дороге.
Этот маленький водитель, активно включал поворотники, путая направления и создавая потенциально аварийные ситуации на дороге. Невинное детское забавление превратилось в опасную игру с безопасностью окружающих, — сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что по данному факту уже начата проверка. Там объяснили, что подобное поведение водителя является опасным для жизни и здоровья ребенка. За это предусмотрена административная ответственность по статье за неисполнение родительских обязанностей.

Также существуют определенные правила перевозки детей в автомобиле. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в транспортном средстве только с использованием детских удерживающих устройств, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Перевозить детей без спецустройств можно с семи лет, но только на заднем сидении и с использованием ремней безопасности. Перевозка на переднем сидении или на коленях у водителя является грубейшим нарушением.

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#Ирина Кирилова#Дети#Автомобиль#Водитель#Инцидент#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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