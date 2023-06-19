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Генерал Росгвардии впервые прошел испытания на краповый берет

19 июня 2023, 13:22
Фото: 1MI
Командир дивизии Росгвардии Николай Кузнецов первый в истории генерал-майор, который прошел экзамен на краповый берет. Он оказался среди участников и в числе немногих сдал все испытания.

В Росгвардии называют Кузнецова уникальным случаем. Среди испытуемых впервые за всю историю войск — генерал-майор, командир дивизии Дзержинского. Всего к экзамену допустили 39 человек, но до финала дошли лишь семеро.

По данным ведомства, краповый берет представляет собой знак особого отличия спецназа Росгвардии. Получить знак можно по итогам экзамена и за мужество, проявленное в бою. Кандидаты проходят многокилометровый марш-бросок с форсированием водной преграды в полной боевой экипировке с оружием. Условия испытаний максимально приближены к боевым.

Кроме состязаний на выносливость, нужно представить уровень владения оружием. Если претендент недосылает патрон или у него происходит осечка, то его снимают с дистанции.

У бойца должны стоять оценки не ниже уровня «хорошо» по всем дисциплинам, которые входят в подготовительную программу подразделений спецназа. «Отлично» требуется по специальной огневой, специальной физической и тактической подготовке, передают «Новые известия».

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#Марина Шорина#Росгвардия#Знак отличия#Общество
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