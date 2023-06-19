Генерал Росгвардии впервые прошел испытания на краповый берет

По данным ведомства, краповый берет представляет собой знак особого отличия спецназа Росгвардии. Получить знак можно по итогам экзамена и за мужество, проявленное в бою. Кандидаты проходят многокилометровый марш-бросок с форсированием водной преграды в полной боевой экипировке с оружием. Условия испытаний максимально приближены к боевым.