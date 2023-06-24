Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +20 градусов и северо-восточном ветре со скоростью 2 метра в секунду. При этом в воздухе ощущался запах промышленных выбросов.
После 20-минутных замеров показатель сероводорода составил 0,02 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3. Таким образом, превышение вещества было в 2,5 раза.
Сероводород весьма токсичен, воздействует на нервную систему тагильчан. Он еще хитрым образом парализует обонятельный нерв, в результате человек просто не чувствует этот газ. А надышавшись сероводородом, можно получить сильное отравление, заработать конъюнктивит, бронхит, ринит, расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывают в воздух ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.