Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня

Сероводород весьма токсичен, воздействует на нервную систему тагильчан. Он еще хитрым образом парализует обонятельный нерв, в результате человек просто не чувствует этот газ. А надышавшись сероводородом, можно получить сильное отравление, заработать конъюнктивит, бронхит, ринит, расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывают в воздух ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.