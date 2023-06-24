tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Изображение материала

Свердловские зоозащитники получат 2 млн рублей на строительство вольеров для собак

24 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI
Грантовую поддержку в размере около 2 млн рублей из бюджета Свердловской области получат два благотворительных фонда — ЗООзащита» из Екатеринбурга и «Подари свою доброту» из Березовского.

На эти деньги зоозащитники установят 11 вольеров для собак и стерилизуют 400 бездомных животных. Также фонды примут на содержание тех животных, которые не могут быть возвращены в среду обитания.

Поддержка в виде грантовых средств нам очень поможет. На эти средства за предстоящие полгода мы планируем простерилизовать не менее 200 собак. Массовая стерилизация бездомных животных — одно из приоритетных направлений снижения их численности. Также благодаря полученному гранту мы сможем улучшить условия содержания наших подопечных. Планируется обновить не менее 7 вольеров, в которых разместятся порядка 15 собак, — рассказала директор благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.

Грантовая поддержка фондов по защите животных проводится в Свердловской области с 2022 года. В прошлом году средства по итогам конкурса получили три некоммерческие организации. Они построили 12 вольеров и провели 170 стерилизаций бездомных собак.

Читайте также:
В мошенничестве обвиняется фирма по отлову собак в Каменске-УральскомКинолог объяснила, как изменить агрессивное поведение собаки: важность обученияВодитель выгуливал собаку через окно автомобиля в поселке Шайдурово
#Анна Григорьева#Животные#Гранты#Защитники#Вольер#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет
Сегодня, 09:40
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Больше трех десятков учителей в Свердловской области получат премии по 200 тысяч
Вчера, 11:54
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Сегодня, 10:22
Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Сегодня, 06:01
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
22 июня 11:22