Свердловские зоозащитники получат 2 млн рублей на строительство вольеров для собак

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На эти деньги зоозащитники установят 11 вольеров для собак и стерилизуют 400 бездомных животных. Также фонды примут на содержание тех животных, которые не могут быть возвращены в среду обитания.
Поддержка в виде грантовых средств нам очень поможет. На эти средства за предстоящие полгода мы планируем простерилизовать не менее 200 собак. Массовая стерилизация бездомных животных — одно из приоритетных направлений снижения их численности. Также благодаря полученному гранту мы сможем улучшить условия содержания наших подопечных. Планируется обновить не менее 7 вольеров, в которых разместятся порядка 15 собак, — рассказала директор благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.
Грантовая поддержка фондов по защите животных проводится в Свердловской области с 2022 года. В прошлом году средства по итогам конкурса получили три некоммерческие организации. Они построили 12 вольеров и провели 170 стерилизаций бездомных собак.