Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Заседание состоялось 6 июня 2023 года. По ч. 2 ст. 207 УК РФ осужденному был вынесен обвинительный приговор, однако его персональные данные не разглашаются.
Приговором тагильчанину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.
Журналист редакции запросил копию приговора, однако на основании законодательства она может быть вручена только обвиняемому, его адвокату или прокурору, а по ходатайству — потерпевшему или гражданскому истцу.