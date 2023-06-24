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Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме

24 июня 2023, 10:22
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила осужден на три года условно за заведомо ложное сообщение о терроризме в отношении объектов социальной инфраструктуры. Дело рассматривалось в Тагилстроевском районном суде.

Заседание состоялось 6 июня 2023 года. По ч. 2 ст. 207 УК РФ осужденному был вынесен обвинительный приговор, однако его персональные данные не разглашаются.

Приговором тагильчанину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Журналист редакции запросил копию приговора, однако на основании законодательства она может быть вручена только обвиняемому, его адвокату или прокурору, а по ходатайству — потерпевшему или гражданскому истцу.

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