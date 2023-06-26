Что известно о 13-летнем мальчике разбившемся при падении из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
У подростка имелись особенности развития. Последние два года он посещал спецучреждение. Однако жил он не с мамой и старшей сестрой, а в семье директора центра, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
По его словам, мама два года назад отдала ребенка в центр, потому что сама не могла с ним справиться. Мальчик ее бил. По словам собеседника, зимой мальчик посреди ночи оделся и пытался уехать на машине. Однако завести авто он не смог и отправился гулять.
По пути ему попался наряд ППСП. Правоохранители доставили ребенка в больницу. Источник издания добавляет, что трагедия случилась утром, пока все спали. Именно потому никто не смог предотвратить случившееся.