Что известно о выпавшей из окна школьнице в Екатеринбурге

Выяснилось, что погибшей была 18-летняя школьница. Она жила с родителями, семья характеризуется как благополучная и обеспеченная. Отец девочки бывший военный, с мамой он в разводе, живет с новой женщиной. Братьев и сестер у школьницы не было.