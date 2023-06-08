Что известно о выпавшей из окна школьнице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Выяснилось, что погибшей была 18-летняя школьница. Она жила с родителями, семья характеризуется как благополучная и обеспеченная. Отец девочки бывший военный, с мамой он в разводе, живет с новой женщиной. Братьев и сестер у школьницы не было.
Портал Е1 узнал, что о проблемах она никому не говорила, была тихой и спокойной. Особенных увлечений у нее не было, лишь играла изредка в онлайн игры. Суицидальных наклонностей близкие не наблюдали.
Собеседники редакции заявили, что у матери погибшей жесткий характер. Якобы она держала ребенка под контролем. При этом женщина много трудилась и приходила поздно домой, из-за чего девочка хотела скорее начать самостоятельно зарабатывать.
Никто не понимает, что с ней произошло. Абсолютно ничего не предвещало, — заявили знакомые семьи.