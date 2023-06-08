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Что известно о выпавшей из окна школьнице в Екатеринбурге

8 июня 2023, 05:27
Фото: 1MI

Стали известны подробности жизни выпавшей из окна девушки в Екатеринбурге

Накануне вечером, 7 июня, под окнами дома №54Б по улице Ангарская в Екатеринбурге нашли тело девушки. Предположительно, до того, как выпасть, она была на девятом этаже.

Выяснилось, что погибшей была 18-летняя школьница. Она жила с родителями, семья характеризуется как благополучная и обеспеченная. Отец девочки бывший военный, с мамой он в разводе, живет с новой женщиной. Братьев и сестер у школьницы не было.

Портал Е1 узнал, что о проблемах она никому не говорила, была тихой и спокойной. Особенных увлечений у нее не было, лишь играла изредка в онлайн игры. Суицидальных наклонностей близкие не наблюдали.

Собеседники редакции заявили, что у матери погибшей жесткий характер. Якобы она держала ребенка под контролем. При этом женщина много трудилась и приходила поздно домой, из-за чего девочка хотела скорее начать самостоятельно зарабатывать.

Никто не понимает, что с ней произошло. Абсолютно ничего не предвещало, — заявили знакомые семьи.
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