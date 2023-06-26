Гендиректор устроил драку с журналистами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Установлено, что 1 февраля 2023 года в период с 10 до 12 часов журналисты — главный редактор и корреспондент информационного агентства «Контроль» приехали в организацию, чтобы снять видеорепортаж о невыплате 5 гражданам зарплаты. Гендиректор фирмы потребовал убрать техническое оборудование и прекратить съемку, но получил отказ с разъяснением их полномочий.
Это разозлило его, после чего обвиняемый применил насилие и уничтожил и повредил имущество. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.
Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 1987 года рождения. Ему вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, с насилием над журналистом, с повреждением и уничтожением имущества.
Уголовное дело направлено в суд. Максимальным наказанием для него может стать лишение свободы до 6 лет.