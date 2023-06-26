Гендиректор устроил драку с журналистами в Екатеринбурге

Установлено, что 1 февраля 2023 года в период с 10 до 12 часов журналисты — главный редактор и корреспондент информационного агентства «Контроль» приехали в организацию, чтобы снять видеорепортаж о невыплате 5 гражданам зарплаты. Гендиректор фирмы потребовал убрать техническое оборудование и прекратить съемку, но получил отказ с разъяснением их полномочий.