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Гендиректор устроил драку с журналистами в Екатеринбурге

26 июня 2023, 10:32
Фото: 1MI
Генеральный директор одной из организаций Екатеринбурга предстанет перед судом за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Он избил двух человек и повредил их имущество.

Установлено, что 1 февраля 2023 года в период с 10 до 12 часов журналисты — главный редактор и корреспондент информационного агентства «Контроль» приехали в организацию, чтобы снять видеорепортаж о невыплате 5 гражданам зарплаты. Гендиректор фирмы потребовал убрать техническое оборудование и прекратить съемку, но получил отказ с разъяснением их полномочий.

Это разозлило его, после чего обвиняемый применил насилие и уничтожил и повредил имущество. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины 1987 года рождения. Ему вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, с насилием над журналистом, с повреждением и уничтожением имущества.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальным наказанием для него может стать лишение свободы до 6 лет.

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