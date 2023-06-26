tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

Магазин в Первоуральске заплатит покупательнице 115 тысяч за стиральную машинку

26 июня 2023, 08:22
Фото: 1MI
Магазин электроники «М.Видео» выплатит покупательнице трехкратную стоимость некачественной стиральной машины, которую ранее ей продал.

Женщина купила машинку Haier в сентябре прошлого года. Она стоила 35 тысяч рублей.

В технике сразу же вскрылись недостатки — при стирке протекала вода. Покупательница два раза обращалась в сервисный центр для ее ремонта, а на третий раз потребовала вернуть деньги, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Однако продавец не реагировал, и покупательница обратилась в суд.
В результате ей удалось взыскать с магазина стоимость товара, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности было взыскано 115 тысяч рублей.

Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Узнать подробнее
Читайте также:
ТЦ «Гринвич» через суд требует с магазина H&M 24 млн рублей800 тысяч рублей суд взыскал с Минфина за незаконное преследование свердловчанкиАлиментщицу из Екатеринбурга нашли в Москве и взыскали миллионный долг
#Покупка#Магазин#Иск#Суд#Деньги#Штраф#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск#Елена Озерова
Подпишитесь
Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
24 июня 16:02
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
24 июня 10:22
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня
24 июня 12:36
Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы
24 июня 08:01