Магазин в Первоуральске заплатит покупательнице 115 тысяч за стиральную машинку

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Женщина купила машинку Haier в сентябре прошлого года. Она стоила 35 тысяч рублей.
В технике сразу же вскрылись недостатки — при стирке протекала вода. Покупательница два раза обращалась в сервисный центр для ее ремонта, а на третий раз потребовала вернуть деньги, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Однако продавец не реагировал, и покупательница обратилась в суд.
В результате ей удалось взыскать с магазина стоимость товара, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности было взыскано 115 тысяч рублей.