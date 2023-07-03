Бесплатные тренировки по воркауту стартуют на Вагонке в Нижнем Тагиле

Тренировки пройду во вторник и четверг с 17:00 до 18:30. Необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.



Участвовать могут юные спортсмены в возрасте от 6 лет и старше. Тренировки бесплатны. Цель такой инициативы — популяризация уличного спорта и вовлечение детей в регулярные занятия спортом и пропаганда ведения здорового образа жизни.