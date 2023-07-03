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Бесплатные тренировки по воркауту стартуют на Вагонке в Нижнем Тагиле

3 июля 2023, 10:47
Фото: Фанис Хайруллин
В Нижнем Тагиле пройдет серия мастер-классов групповых тренировок по воркауту. Они состоятся на Вагонке в сквере Пионерский. Их проведет команда «Стойкие».

Тренировки пройду во вторник и четверг с 17:00 до 18:30. Необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Участвовать могут юные спортсмены в возрасте от 6 лет и старше. Тренировки бесплатны. Цель такой инициативы — популяризация уличного спорта и вовлечение детей в регулярные занятия спортом и пропаганда ведения здорового образа жизни.

Напомним, что юные спортсмены команды «Стойкие» — рекордсмены России. Они регулярно ставят различные рекорды. Тренирует атлетов Фанис Хайруллин.

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#Нижний Тагил#Тренировки#Спорт#Дети#Команда "Стойкие"#Елена Озерова
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