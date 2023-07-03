Жесть — это не просто железо. Уральские предприниматели ждут открытия новых МСЗ

В отличие от железа, жесть состоит не из однородного состава. Жесть — холоднокатаная отожженная листовая сталь толщиной 0,10 — 0,36 мм с нанесенными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями. Сложная структура вещества накладывает дополнительные требования к технологии ее переработки. Нужна дополнительная подготовка: не только отделение от банки этикеток, остатков пищи, но и лаковых примесей. С обычными металлами это все нельзя отправить в печь для переплавки — жесть просто сгорит.