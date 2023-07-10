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Бизнесмены в Нижнем Тагиле попросили приблизить алкоголь к школам

10 июля 2023, 06:11
Фото: 1MI
Продажа спиртных напитков запрещена рядом с учебными заведениями. Каждый регион самостоятельно устанавливает границы территории «трезвости». Предприниматели попросили администрацию Нижнего Тагила сократить расстояние до образовательных учреждений.

Тагильские предприниматели вышли к чиновникам с инициативой об уменьшении промежутка. Администрация отказалась снижать минимальную дистанцию, но нашла компромисс. 

До правок расстояние от образовательного учреждения до точки реализации алкогольной продукции составляло от 85 до 100 метров. Каждый случай по разрешению на торговлю и выдачу лицензии по конкретному адресу рассматривался отдельно. Теперь расстояние от границы территории «трезвости» будет строго 85 метров. Это сделано, чтобы исключить субъективность решений, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Для точек общественного питания стандартом расстояния теперь будет 45 метров от школ, детских садов, а также других общеобразовательных и медицинских учреждений. Эти изменения внесены постановлением Администрации Города Нижний Тагил от 30 мая 2023 года. 

К слову, в Нижнем Тагиле установлен достаточно длинный промежуток между местами продажи алкоголя и учебными заведениями. Так, в некоторых регионах (Москва, Уфа, Волгоград) установлен минимальный порог в 25 метров, это касается баров и ресторанов, чей профиль — общественное питание. 

Эксперты из Общероссийского народного фонда предложили уменьшить количество точек продаж на разрешенных территориях, чтобы снизить вероятность недобросовестности продавцов. Для тех, кто будет нарушать правила, предусмотрена административная ответственность со штрафами в десятки тысяч рублей для должностных лиц и в сотни тысяч рублей для юридических лиц. 

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#Артем Карнаухов#Торговля спиртным#Алкомаркет#Алкоголь#Школы#Нижний Тагил#Экономика#Эксклюзив
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