Бизнесмены в Нижнем Тагиле попросили приблизить алкоголь к школам

До правок расстояние от образовательного учреждения до точки реализации алкогольной продукции составляло от 85 до 100 метров. Каждый случай по разрешению на торговлю и выдачу лицензии по конкретному адресу рассматривался отдельно. Теперь расстояние от границы территории «трезвости» будет строго 85 метров. Это сделано, чтобы исключить субъективность решений, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.