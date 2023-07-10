Тысячи незаконных мусорных свалок устраивают жители Свердловской области ежегодно

Объем оценивается в 15 тысяч кубических метров. Ответственность за него несет Территориальное управление Росимущества по Свердловской области. В адрес управления прокуратура вынесла предписание о ликвидации объекта, но, как уточняют в управлении, у них на это нет средств, так как в их полномочия не входит ликвидация несанкционированных свалок.