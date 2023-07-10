Тысячи незаконных мусорных свалок устраивают жители Свердловской области ежегодно

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Надзорные органы и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ведут системную претензионную работу: убеждают собственников участков навести на них порядок. Одними претензиями здесь не обойтись.
Для несанкционированных свалок традиционно есть несколько определений:
Интересно, что данные разных ведомств, с учетом специфики их деятельности, не дают точного представления о количестве несанкционированных объектов, как и не открывают реального положения дел с их ликвидацией. Этому во многом мешает категория отходов, которая на них размещена.
По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2022 году в регионе выявлено более 110 мест незаконного размещения отходов на общей площади почти 9 гектаров. Это в 2 раза меньше, чем годом ранее — 265 мест на площади 20,2 гектара.
В первом квартале 2023 года обнаружены 3 несанкционированных свалки, а ликвидировано 12 свалок (с учетом выявленных в 2022 году в рамках указанного надзора).
Первый квартал года характеризуется наличием снежного покрова, что усложняет работу как в части выявления, так и ликвидации свалок, — уточнили в ведомстве.
Совершенно иная статистика в свердловском министерстве энергетики и ЖКХ:
Причинами существенного различия статистических данных являются — категории земель, а также состав выявленных отходов.
За 2021–2022 годы Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 644 нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. Судами было удовлетворено 36 исковых заявлений и вынесено 111 представлений. Также сотрудники прокуратуры привлекли к административной ответственности 9 нарушителей.
В процесс ликвидации несанкционированных свалок вовлечены региональные операторы по обращению с ТКО работает только в том случае, если большая часть объема свалки составляют коммунальные отходы. Конечная ответственность всегда лежит на собственнике земельного участка.
Там, где не удается запустить процесс ликвидации свалки нужно не только желание, но и возможность: средства на выполнение этих работ и место, где можно разместить вывозимые отходы.
Даже при выявлении несанкционированной свалки с отходами у собственника земельного участка возникают не только проблемы с финансированием работ, но и с их проведением.
Например, несанкционированная свалка в районе карьера Старая линза в поселке Шабровский Чкаловского района Екатеринбурга. Она возникала в 2021 году. Как выяснили специалисты при ее осмотре, состав мусора является смешанным: от ТКО до строительных и медицинских отходов.
Объем оценивается в 15 тысяч кубических метров. Ответственность за него несет Территориальное управление Росимущества по Свердловской области. В адрес управления прокуратура вынесла предписание о ликвидации объекта, но, как уточняют в управлении, у них на это нет средств, так как в их полномочия не входит ликвидация несанкционированных свалок.
Предписание надзорного органа так и останется на бумаге, только если для этого участка не найдется арендатор. Проблемная территория внесена в план по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот на 2023 год.
Ликвидация свалки в поселке Шабровский требует немалых средств. Ее оценили примерно в 20 млн рублей, отмечают эксперты.
Видимо, Росимущество рассчитывает, что найдется арендатор, который ликвидирует свалку на собственные средства.
Шабровская свалка интересна еще и другим. Выявленный объем мусора нельзя просто вывезти на полигон — не позволяют лимиты объектов. Захоронение отходов из Екатеринбурга производят на единственном действующем полигоне ТБО «Северный» в Верхней Пышме.
Лимиты на размещение не относящегося к ТКО отходов для полигона «Северный» на 5 лет установлены в размере 3,74 тыс. тонн. При ежегодной мощности полигона 400 тыс.тонн/год, — рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Получается, что такой объем в регионе некуда вывезти.
В Нижнем Тагиле региональный оператор с начала 2023 года зафиксировал 17 незаконных мест скопления отходов. Треть из них ликвидировали в кратчайшие сроки.
В 2023 году лидерами по количеству обнаруженных несанкционированных свалок стали Нижний Тагил и Невьянск. Скопления мусора нашли также в Волчанском, Краснотурьинском, Качканарском и Серовском городских округах.
Незаконных свалок с каждым годом становится все меньше благодаря активной работе администрации Нижнего Тагила. В самом начале работы экологической реформы, скоплений отходов было гораздо больше.
Отметим, что в 2022 году были зафиксированы и ликвидированы 277 свалок общим объемом 2268 м³.
Свердловское министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с муниципалитетами региона обратилась за помощью к федеральному центру.
Специалисты провели инвентаризацию свалок, брошенных производств, шламонакопителей. По результатам мероприятий перечень из 151 пункта был направлен в Минприроды России для включения в федеральный проект «Генеральная уборка», который является частью нацпроекта «Экология».
Только после того как Росприроднадзор верифицирует все «мусорные» точки и для них будет разработана проектная документация, регион сможет претендовать на федеральное софинансирование работ по ликвидации свалок.
Одни только проектные решения и наличие финансов неспособны решить полностью проблему.
Во-первых, стоит внимательно отнестись к структурированию потока промышленных и строительных отходов, внести корректировку в территориальную схему, как вариант, дополнив ее еще одним разделом. Это предаст легитимность процессу, позволит выявить «узкие места» с отходами, которые не являются ТКО. Во-вторых, стоит более сурово отнестись к тем, кто эти свалки образует, в том числе, предусмотрев систему вознаграждения тем, кто сообщает и фиксирует нарушение и нарушителей. В-третьих, раз дефицит мощностей по переработке отходов сопровождается дефицитом мест размещения, то нужны новые площадки по переработке отходов с современными технологическими решениями, — считает сопредседатель экологического общества «Зеленый щит» Александр Аникин.
В Свердловской области уже пять лет говорят о создании экокластера по обращению с ТКО под Екатеринбургом. Определен инвестор, есть концессионное соглашение о строительстве современного мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО, в планах создать вокруг него целую сеть перерабатывающих предприятий.
В Свердловской области необходимо построить 10 мусоросортировочных комплексов, способных переработать не менее 1,4 миллиона тонн отходов в год. Экокластер «Екатеринбург-Юг» в этом списке является ключевым. На нем в год будут принимать до 700 тысяч тонн отходов. Это почти половина, того объема, который требуется области, отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Свердловской области Николай Смирнов.
Масштабный объект сортировки и утилизации — недостающее звено в экологической реформе, которую проводит Средний Урал. Стоит задуматься не только над тем, как ограничить рост несанкционированных свалок, но и как обеспечить их ликвидацию, подытожил Александр Аникин.
Одним из главных вариантов ликвидации несанкционированных свалок является строительство МСК. В Нижнем Тагиле заканчивается строительство мусоросортировочного комплекса. Запуск планируется провести уже в конце 2023 года.
В советское время у нас было 3 полигона, по одному в каждом районе города. Со временем остался только центральный полигон, где мы сегодня находимся. Город такого масштаба, как Нижний Тагил остался с одним переполненным полигоном. Закрыть его невозможно, так как некуда будет вывозить весь мусор. Решение губернатора Свердловской области о поддержке проекта по строительству позволило создать МСК в нашем городе. Это жизненная необходимость для города. Без этого комплекса мы бы попросту завалились мусором. По сути, это спасение не на одно поколение. Учитывая качество сортировки мусора, которое здесь будет происходить, будет полностью исключено возгорание на полигоне, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
На МСК планируется отбирать не менее 30% всех отходов, из которых 11% направят на вторичное использование (стекло, бумага и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков). 19% — органические материалы — направляются на участок компостирования для получения техногрунта.
Техногрунт предполагается использовать для промежуточной изоляции на полигоне отходов, а также во время последующей рекультивации заполненных участков полигона. Остальные 70% ТКО будут рекультивировать на новом полигоне. Проектная мощность предприятия составит 185 тысяч тонн в год.
При разработке проекта МСК и Полигона были учтены все аспекты, направленные на экологическую безопасность, а вся документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, отмечают эксперты.
В состав МСК включен комплекс компостирования для переработки органической части отходов в техногрунт. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне, а также снизит объем образования свалочного газа, что положительно скажется на почве и атмосфере.
Внедряемые технологии соответствуют целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».