Жительница Нижнего Тагила потеряла кошелек и лишилась 50 тысяч

Посмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка пришли к выводу, что многие прохожие проигнорировали кошелек, а две женщины в длинных юбках подняли его и унесли.



Обе женщины обладают внешностью, характерной для приезжих из стран ближнего зарубежья или цыган: на них были длинные юбки и платки. Полиция проводит проверку.