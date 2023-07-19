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Жительница Нижнего Тагила потеряла кошелек и лишилась 50 тысяч

19 июля 2023, 07:22
В Нижнем Тагиле женщина обронила кошелек, в котором находились 50 тысяч рублей и банковские карты. Некоторое время прохожие не обращали на него внимание, однако две женщины все же подняли находку и присвоили себе.

Произошло это 13 июля. Кошелек тагильчанка уронила около гостиницы «Тагил», пишет АН «Между строк».

Потерю кошелька женщина заметила только спустя час. Сперва она подумала, что могла обронить кошелек в такси, поэтому не сразу вспомнила про гостиницу «Тагил».

Посмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка пришли к выводу, что многие прохожие проигнорировали кошелек, а две женщины в длинных юбках подняли его и унесли.

Обе женщины обладают внешностью, характерной для приезжих из стран ближнего зарубежья или цыган: на них были длинные юбки и платки. Полиция проводит проверку.

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#Нижний Тагил#Кошелек#Деньги#Полиция#Кража#Происшествия#Елена Озерова
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