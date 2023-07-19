Жительница Нижнего Тагила потеряла кошелек и лишилась 50 тысяч

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Произошло это 13 июля. Кошелек тагильчанка уронила около гостиницы «Тагил», пишет АН «Между строк».
Потерю кошелька женщина заметила только спустя час. Сперва она подумала, что могла обронить кошелек в такси, поэтому не сразу вспомнила про гостиницу «Тагил».
Посмотрев записи с уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка пришли к выводу, что многие прохожие проигнорировали кошелек, а две женщины в длинных юбках подняли его и унесли.
Обе женщины обладают внешностью, характерной для приезжих из стран ближнего зарубежья или цыган: на них были длинные юбки и платки. Полиция проводит проверку.