Беспилотники ударили по двум бизнес-высоткам в Москве

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Со слов мэра Москвы Сергея Собянина, постройки не получили значительного урона. Градоначальник рассказал в собственном Telegram-канале, что среди людей пострадавших нет. Для эффективного разрешения ситуации к месту случившегося прибыли аварийные службы.
Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что два БПЛА управлялись украинскими недоброжелателями с целью осуществления террористического акта. Беспилотники были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли связь с управляющим и упали.