Беспилотники ударили по двум бизнес-высоткам в Москве

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что два БПЛА управлялись украинскими недоброжелателями с целью осуществления террористического акта. Беспилотники были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли связь с управляющим и упали.