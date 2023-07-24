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Беспилотники ударили по двум бизнес-высоткам в Москве

24 июля 2023, 03:25
Фото: 1MI
Два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине, ударили по двум нежилым высотным зданиям в Москве сегодня, 24 июля. В результате атаки никто из россиян не пострадал.

Со слов мэра Москвы Сергея Собянина, постройки не получили значительного урона. Градоначальник рассказал в собственном Telegram-канале, что среди людей пострадавших нет. Для эффективного разрешения ситуации к месту случившегося прибыли аварийные службы.

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что два БПЛА управлялись украинскими недоброжелателями с целью осуществления террористического акта. Беспилотники были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли связь с управляющим и упали.

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#Анна Варнакина#Беспилотник#Происшествия#Москва#Сергей Собянин#Атака#Минобороны
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