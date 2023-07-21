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Беспилотник рухнул на крышу детского сада в Новой Москве

21 июля 2023, 05:44
Фото: Midjourney
В Новой Москве на крышу детского сада «Солнечный городок» упал беспилотник. Происшествие случилось 20 июля 2023 года.

80 детей, находившихся в этот момент в саду, эвакуировали в другое здание, расположенное рядом, с целью обеспечения их безопасности, пишут «Новые известия».

Упавшую технику нашли на крыше веранды. К месту инцидента прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали проверку по факту случившегося. Сейчас выясняются причины происшествия.

Напомним, 4 июля 2023 года в связи с атакой беспилотников в Новой Москве авиарейс из Екатеринбурга, который по плану должен был прилететь во Внуково, направили в Шереметьево.

Из-за атаки беспилотников в Москве рейс из Екатеринбурга перенаправили в Шереметьево
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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Проверка#Беспилотник#Детский сад#Эвакуация#Техника#Экстренные службы#Специалисты#Происшествия
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