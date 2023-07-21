Беспилотник рухнул на крышу детского сада в Новой Москве

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Published Сегодня, 05:44
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80 детей, находившихся в этот момент в саду, эвакуировали в другое здание, расположенное рядом, с целью обеспечения их безопасности, пишут «Новые известия».
Упавшую технику нашли на крыше веранды. К месту инцидента прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали проверку по факту случившегося. Сейчас выясняются причины происшествия.
Напомним, 4 июля 2023 года в связи с атакой беспилотников в Новой Москве авиарейс из Екатеринбурга, который по плану должен был прилететь во Внуково, направили в Шереметьево.