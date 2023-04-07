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Военные обучаются сопротивлению беспилотникам под Екатеринбургом

7 апреля 2023, 03:40
Фото: 1MI
Военные учатся сражаться с беспилотниками и с антидроновым ружьем под Екатеринбургом.

По легенде сторона противника наблюдает за нахождением военных при помощи дрона. Однако, как только квадрокоптер становится ближе к полигону, его поражает сильный электромагнитный импульс, а сигналы навигации становятся глуше, пишет Е1.

По словам оператора антидроновой пушки, это оружие заглушает беспилотники на расстоянии до двух километров и действует на все виды квадрокоптеров.

Потеряв сигнал, квадрокоптер падает вниз, где его уничтожают с помощью выстрела из огнестрельного оружия.

Тренировки военных на полигоне будут проходить еще несколько месяцев.

Напомним, губернатор Свердловской области недавно предложил сделать отсрочку службы в армии студентам, которые работают на военно-промышленных предприятиях.

Евгений Куйвашев предложил дать отсрочку от армии для свердловских студентов
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Военные#Полигон#Дрон#Квадрокоптер#Тренировки#Общество
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