Военные обучаются сопротивлению беспилотникам под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
По легенде сторона противника наблюдает за нахождением военных при помощи дрона. Однако, как только квадрокоптер становится ближе к полигону, его поражает сильный электромагнитный импульс, а сигналы навигации становятся глуше, пишет Е1.
По словам оператора антидроновой пушки, это оружие заглушает беспилотники на расстоянии до двух километров и действует на все виды квадрокоптеров.
Потеряв сигнал, квадрокоптер падает вниз, где его уничтожают с помощью выстрела из огнестрельного оружия.
Тренировки военных на полигоне будут проходить еще несколько месяцев.
Напомним, губернатор Свердловской области недавно предложил сделать отсрочку службы в армии студентам, которые работают на военно-промышленных предприятиях.