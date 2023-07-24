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Друзья рассказали о погибшем в зоне СВО военкоре из Екатеринбурга

24 июля 2023, 10:27
Фото: Фото со страницы Ростислава Журавлева
Друзья погибшего на СВО военкора Ростислава Журавлева рассказали, каким он был при жизни.

Мужчина скончался 22 июля. Он был военным корреспондентом издания «РИА Новости». В тот день он вместе с другими журналистами попал под обстрел в районе Пятихатки.

Пострадало еще четыре журналиста. Всех их экстренно эвакуировали и оказали медпомощь. Журналисты «КП-Екатеринбург» поговорили с друзьями погибшего Ростислава.

Ему было 34 года. Ростислав вырос в семье военного, окончил Уральский государственный горный университет и стал инженером-геофизиком, но позднее увлекся журналистикой.

Друзья из института рассказывают о Ростиславе как о первоклассном специалисте, на которого все возлагали большие надежды. При этом они отмечают, что после первого курса он увлекся политикой и журналистикой. Стало понятно, что он будет работать в этой сфере.

В середине нулевых он срочную службу в армии, он был увлечен военным делом. В 2014 году он женился. Семья обзавелась двумя сыновьями. В 2021 году Ростислав стал работать в редакции «РИА Новостей».

Военкор из Екатеринбурга погиб на СВО
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#Екатеринбург#18+#Эвакуация#Журналист#Военкор#Происшествия#Операция на Украине#Елена Озерова
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