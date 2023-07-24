Друзья рассказали о погибшем в зоне СВО военкоре из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Мужчина скончался 22 июля. Он был военным корреспондентом издания «РИА Новости». В тот день он вместе с другими журналистами попал под обстрел в районе Пятихатки.
Пострадало еще четыре журналиста. Всех их экстренно эвакуировали и оказали медпомощь. Журналисты «КП-Екатеринбург» поговорили с друзьями погибшего Ростислава.
Ему было 34 года. Ростислав вырос в семье военного, окончил Уральский государственный горный университет и стал инженером-геофизиком, но позднее увлекся журналистикой.
Друзья из института рассказывают о Ростиславе как о первоклассном специалисте, на которого все возлагали большие надежды. При этом они отмечают, что после первого курса он увлекся политикой и журналистикой. Стало понятно, что он будет работать в этой сфере.
В середине нулевых он срочную службу в армии, он был увлечен военным делом. В 2014 году он женился. Семья обзавелась двумя сыновьями. В 2021 году Ростислав стал работать в редакции «РИА Новостей».