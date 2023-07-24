Гранты на благоустройство получат города Свердловской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Три города из Свердловской области победили в VIII Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает «Уральский рабочий».
Деньги для благоустройства будут выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Их получат Верхняя Пышма, Верхняя Тура и Заречный. Большая сумма гранта достанется Верхней Пышме — 98,7 миллиона рублей. Здесь предстоит провести благоустройства бульвара «Рябиновые зори» по Успенскому проспекту.
Заречный выдадут 92 миллиона рублей. Благодаря этому преобразится пешеходная зона с каскадной лестницей к Эко-парку. Верхняя Тура получит 72,3 миллиона рублей на проект благоустройства прогулочного маршрута от центральной площади по улице Машиностроителей до Мемориала Славы в парке Победы.
Благоустройство начнется весной следующего года.