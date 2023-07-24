Гранты на благоустройство получат города Свердловской области

Заречный выдадут 92 миллиона рублей. Благодаря этому преобразится пешеходная зона с каскадной лестницей к Эко-парку. Верхняя Тура получит 72,3 миллиона рублей на проект благоустройства прогулочного маршрута от центральной площади по улице Машиностроителей до Мемориала Славы в парке Победы.