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Гранты на благоустройство получат города Свердловской области

24 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Несколько городов в Свердловской области получат гранты на благоустройство. К реализации проектов города приступят в 2024 году.

Три города из Свердловской области победили в VIII Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает «Уральский рабочий».

Деньги для благоустройства будут выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Их получат Верхняя Пышма, Верхняя Тура и Заречный. Большая сумма гранта достанется Верхней Пышме — 98,7 миллиона рублей. Здесь предстоит провести благоустройства бульвара «Рябиновые зори» по Успенскому проспекту.

Заречный выдадут 92 миллиона рублей. Благодаря этому преобразится пешеходная зона с каскадной лестницей к Эко-парку. Верхняя Тура получит 72,3 миллиона рублей на проект благоустройства прогулочного маршрута от центральной площади по улице Машиностроителей до Мемориала Славы в парке Победы.

Благоустройство начнется весной следующего года.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Благоустройство#Гранты#Нацпроект#Деньги#Общество
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